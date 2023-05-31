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屏縣長選舉訴訟 蘇清泉一審敗訴

聯合報／ 記者劉星君張已亷潘欣中／屏東報導

蘇清泉（中）去年投入屏東縣長選舉敗選，他提當選無效、選舉無效之訴，屏東地院昨判蘇敗訴。蘇清泉強調會上訴到底。本報資料照片
蘇清泉（中）去年投入屏東縣長選舉敗選，他提當選無效、選舉無效之訴，屏東地院昨判蘇敗訴。蘇清泉強調會上訴到底。本報資料照片
國民黨蘇清泉去年在屏東縣長選舉以1萬多票差距敗選，蘇質疑選務瑕疵、計票有誤向法院提當選無效、選舉無效之訴，歷經5個多月審理，屏東地院昨判蘇清泉敗訴。

蘇清泉說，判決失望且離譜一定上訴到底。屏東縣長周春米回擊，蘇在審理期間試圖影響法院獨立審判，藉此累積自身政治紅利，是政治無良的示範。屏東縣選委會表示，選務人員的辛勞受到誤解，訴訟結果證明工作人員有嚴守公正、公平、公開原則。

蘇清泉先前曾說，對宣判有信心，昨天下午獲悉判決結果，蘇感嘆說，合議庭法官始終不願打開「潘朵拉的盒子」，待收到判決書會與律師團研究提上訴。刑事部分，8名選務人員會加告到40名，近日將到地檢署提告。他說，去年開票過程荒腔走板，13名律師閱覽選舉人名冊，發現多個選務疏失，如領票時簽章橫跨多個欄位、冒領選票、按指印卻無選務主管蓋章證明等。

周春米說，蘇清泉用完全不符比例原則選舉小瑕疵提起訴訟，審理過程讓支持者在法院外聚集，造成社會情感撕裂，試圖影響法院獨立審判。選罷法規定，選舉訴訟在各級法庭審理期限是6個月，法院依法審結宣判，蘇日前卻在造勢場合說「合議庭急著判他敗訴」，無異是踐踏司法。

合議庭指出，針對蘇清泉指選務違法、開票混亂，選舉人名冊雖有部分指按指印未經主任管理員、監察員2人會章、簽章橫跨二欄位等情節，這是選舉人親自領票，簽章時選務人員未及時注意而發生疏失，非辦理選舉違法。

地院勘驗其中12個票箱後，周春米有效票增2票，蘇清泉有效票增1票，不會變更當選結果，判全案駁回。

蘇清泉 周春米

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