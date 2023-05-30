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屏縣長當選無效判敗訴…蘇清泉誓上訴到底 律師指關鍵：難翻盤

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

國民黨屏東縣長落選人蘇清泉。聯合報系資料照／記者張已亷攝影
國民黨屏東縣長落選人蘇清泉。聯合報系資料照／記者張已亷攝影

國民黨屏東縣長落選人蘇清泉不滿選舉結果，向法院提民事選舉無效、當選無效，屏東地院今判蘇敗訴，另蘇還對8名選務人員提刑事告訴。律師指出，選舉無效之訴為二審二決制，若上訴無法證明選舉程序有重大瑕疵，上級法院多半不會再特別挑剔，而提刑事訴訟可能是為擴大戰場，提高社會能見度，不讓案件「只聞雷聲，不見雨點」。

蘇清泉在2022年屏東縣長選舉中落敗，隨即委託律師提告。律師林容以分享5年前曾參與的台北市長選舉驗票經驗，他表示，勘驗過程確實發現些許小瑕疵，但結果如同屏東重驗12個票匭一樣，雙方陣營的有效票不減反增，而周春米、蘇清泉2人票數相差1萬多票，比柯文哲、丁守中差距的3567票還要多，再加上屏東選舉人口基數本就不大，即使全面驗票恐怕也很難反轉，除非有大規模舞弊情形，但此次判決已經明示無違法，且法院審理過程若發現有類似情事，也會主動介入調查。

律師林容以說，提出選舉訴訟的用意，就是將該次選舉結果重新交由法院判決，讓社會再次檢視選舉過程，如今一審判蘇清泉敗訴，若上訴，案件將移轉至上級法院審理，上級法院多半會信任下級法院的判決結果，除非判決內容顛倒是非，極度不符常理，或是原告能再提出重大違法新事證，否則上級法院不會特別挑剔，也比較不容易翻盤。

蘇清泉日前向8名選務人員提出刑事告訴，今表示會加告到40名，近日將到地檢署提告。律師林容以說，提出刑事告訴可能是為擴大戰場，增加打擊面，提升社會能見度，也透過檢方調查，確認事件是單純瑕疵，還是真的有人在選舉過程動手腳，但以5年前的經驗來說，丁守中驗票失利再提選舉無效訴訟，二審敗訴定讞後，並沒有再提其他告訴，他認為，當時丁陣營應是為了贏得更多應對機會，以及下台的籌碼，也讓社會保留一點想像空間。

蘇清泉 當選無效 周春米 國民黨 律師

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