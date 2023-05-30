蘇清泉提告屏東縣長選舉不公 法院認定選委會、周春米無違法
去年九合一大選後，國民黨蘇清泉以1萬多票之差敗選，蘇清泉質疑選務不公，向屏東地院提出民事選舉無效、當選無效之訴，屏東地方法院今宣判，合議庭認定中選會、縣選委會無違反選罷法規定，部分選務人員的疏忽不影響選舉結果，且周春米無不法行為，當選票數並無不實，判蘇清泉敗訴，駁回請求。
蘇清泉主張，三立新聞去年選舉期間曾報導屏東投開票所誤發2張縣長選票，且選務過程多有疏失，如投票前未公開查驗投票匭、唱票時未公開亮票及複誦，部分投開票所多次計票錯誤等，另閱覽711個投開票所選舉人名冊後，發現表格登載有多處不符規定，再根據開票電子紀錄檔，顯示登錄作業有異常情形，認定選委會有違法。
他表示，屏東縣長選舉投票總計45萬6382票，自身得票數為20萬6460票，周的得票數為21萬7537票，2人差距僅1萬1077票，而無效票有1萬3229票，高於2人得票數差距，認為周的當選票數不實，有影響選舉結果之虞。
法院指出，三立新聞台播報計票系統、計票人員，與中選會各自獨立、不相隸屬，是三立執行製作人錯誤認知，與縣選委會、中選會全然無關。
法院指出，有2個投開票所各誤多發1張選票，均已依已領未投票處理，非辦理選務違法，而蘇陣營指認的少數投開票所發生的瑕疵，經查為少數選務人員的疏失，中選會、縣選會辦理選舉並無違法，另投開票報告表記載的已領票數雖與院方勘驗結果不符，是計算有誤，查無開票混亂，票數重大不實。
法院也稱，選舉人名冊雖有部分欄位發生登載不符規定情形，應是民眾親自領票簽章時，選務人員未及時注意而發生的疏失，非中選會、縣選委會辦理選舉有違法，另查無重複投票、無其姓名或姓名不符、重複投票或冒領選票、簽名或蓋章模糊不清，或無法判斷何人領票、簽名筆跡相同情事。
法院審酌，勘驗12個票箱結果，僅周春米有效票增加2票，蘇清泉有效票增加1票，而開票電子紀錄檔雖有多次登錄紀錄，但投票結果與投票報告表記載的內容完全相符，而蘇與周的無效票差距，與周的當選票數無關，不會變更選舉當選結果，認定周春米當選票數並無不實，駁回蘇清泉認定選務違法、選票不實等請求，全案可上訴。
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