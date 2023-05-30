蘇清泉敗訴 屏東縣長周春米：回到生活日常、向前看

蘇清泉在去年屏東縣長選舉以1萬多票差距敗給周春米，蘇清泉質疑選務不公與計票有誤，向法院提當選無效、選舉無效訴訟。屏東地院判蘇清泉敗訴。屏東縣長周春米說，一審宣判告一段落，期待大家回到生活日常，一起向前看，才能凝聚正能量。

周春米說，選舉的紛擾、不安，原本應該隨著選舉結果揭曉塵埃落定，但去年11月底的選舉，因為整體大環境不利，個人縣政接棒氛圍的營造不夠到位，導致屏東縣長得票未如預期拉大差距，讓蘇落選人用完全不符比例原則的選舉小瑕疵提起訴訟，並在審理過程讓支持者在法院外聚集，造成社會情感的撕裂，試圖影響法院的獨立審判。

周春米表示，根據選罷法第127條規定，選舉訴訟在各級法庭的審理期限為6個月，屏東地院在期限將屆之際審結宣判，但提起這場訴訟、先前聲稱法院會給他公道的蘇先生，卻在幾天前一場造勢場合公開說「合議庭急著要判他敗訴」，無異是踐踏司法、視法治於無物，並藉此累積自身的政治紅利，實在是政治最無良的示範。