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屏東縣長當選無效遭判敗訴 蘇清泉嘆「失望離譜」：上訴爭到底

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

國民黨屏東縣長落選人蘇清泉對屏東地院的敗訴判決結果，表示「失望且離譜， 一定上訴到底」。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
國民黨屏東縣長落選人蘇清泉對屏東地院的敗訴判決結果，表示「失望且離譜， 一定上訴到底」。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

國民黨屏東縣長落選人蘇清泉，以選務瑕疵、計票有誤向法院提起當選無效、選舉無效之訴，之前表示「對宣判結果絕對有信心」的他，對下午的判決結果表示「失望且離譜， 一定上訴爭到底！」，這是沒有追根究底的判決，對那麼多弊端視若無睹，合議庭法官始終不願意打開「潘朵拉的盒子」，待收到判決書會與律師團研究提上訴，另刑事部分，由8名加告到40名選務人員，近日將到地檢署提告。

蘇清泉說，日本東京最高法院在1955年621號判決，指當時開票管理員在開票程序完畢後，又自行打開票袋清點再行彌封，遭判違法、選舉無效，該判決的主要精神就是維護法律上的尊嚴，然而，去年屏東九合一開票過程荒腔走板，13位律師閱覽選舉人名冊，發現數個選務疏失，如領票時簽章橫跨多個欄位、冒領選票、按指印卻無選務主管蓋章證明等，這些狀況彰顯當次選舉違反公平公正原則，原希望司法發揮嚇阻效果，避免明年大選再起爭端，沒想到判決敗訴。

「太離譜了，法院沒查清楚，明年初選舉搞不好還會再發生！」他說，舉證責任不是在原告，選舉訴訟本應依照行政訴訟程序審理，由法院發動調查，不是沒有證據，是因法院不願711個投開票所全面驗票，閱覽選舉人名冊過程中發現46個投開票所出現指印領票數量過多狀況，隨便一查，就有2347張選票有問題，真得很糟糕。

他說，這次屏東縣長選舉有疑慮的狀況太多，如選票誤植、指印領選票太多、唱票卻未亮票等，法院不就此全面驗票深入調查，待收到判決書會與律師團研究向高等法院提上訴，一定會告到底，刑事部分擴大加告到40名選務人員，近日將再到地檢署提告，如有管理員願意出來當汙點證人，保證開花。

蘇清泉 國民黨 當選無效

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