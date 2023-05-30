新北巿營養午餐回扣案更二審 4校長獲減刑

新北市多名校長被控營養午餐收回扣案，多名校長已被判有罪定讞。高院更二審認為，本案爭訟逾8年，可用速審法減刑，今天依收賄罪判處4名校長2年到4年不等刑期。可上訴。

全案緣於，檢方起訴指出，11家營養午餐供應商負責人或職員從民國91年起至100年，行賄新北市部分小學、中學及高中校長、總務主任及負責學校營養午餐採購案評選的內聘、外聘評選委員，希望藉此得標或完成標案。

一審新北地方法院於103年判決32名校長10年6月至3月不等刑期，送錢廠商也遭判刑。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。二審105年把認罪的校長、主任共11人，分別判處2年到1年2月不等刑期，均獲緩刑；至於否認犯罪的校長、主任等24人，其中5人獲判無罪，以前校長曾茂山被判刑7年10月為最重。

上訴到三審，最高法院106年將部分判決定讞、部分發回高院更審，其中前校長楊文達、許利楨、蔡雨喬以及評選委員曹水成遭判1年10月至3年8月定讞。另外，有多名在二審認罪獲得緩刑的校長，也確定緩刑。

高院更一審109年判決，前校長柯份、趙榮景、葉振翼 吳玉美等10人有罪，分別判處1年10月到4年4月不等刑期；另5名前校長潘教寧、蕭茂生、曾茂山、傅育寧、吳永裕無罪。最高法院110年就柯份等4人部分撤銷，其餘上訴駁回定讞。

高院更二審今天判決，考量本案爭訟逾8年，適用刑事妥速審判法的減刑規定，因此撤銷原判，改判刑柯份4年、趙榮景3年7月、葉振翼3年6月、吳玉美2年。可上訴。