台南正副議長賄選案二度開庭 10名被告都否認涉案

台南市議會正副議長賄選案，台南地院今天下午開第二次準備程序庭。議長邱莉莉、副議長林志展等10名被告都否認涉案，邱莉莉律師要求勘驗部分監聽譯文內容，法官表示會加以審酌，擇期再開庭。

邱莉莉的律師表示，編號27號監聽譯文內容提到「金主」、「關銉票」，只要2、3票，是指其他人的選舉方式， 要求法官勘驗以證明邱沒有要以不當手段來選舉。

邱莉莉的律師說，編號27號監聽譯文內容提到有人選舉花了3千萬甚至上億元，是指某市議員上次選舉的方式， 但邱莉莉和郭再欽的對話內容，沒有說要他們要花上億元，要求法官勘驗。

郭再欽的律師要求法官勘驗編號20號監聽譯文內容，他說，此內容為郭再欽和楊志強的對話，可看出檢察官起訴郭再欽透過楊志強向方一峰行賄的事是不存在的，有必要勘驗。林士傑的律師以筆錄和監聽譯文內容不同，要求勘驗方一峰於去年12月22日在台南市調查處的筆錄、 12月23日在南檢筆錄。

南檢署偵辦台南市議會正副議長賄選案，認定民進黨前中執委郭再欽、議長邱莉莉、副議長林志展選前密謀以每票至少1千萬元利誘、恐嚇等方式，讓國民黨議員李文俊等人跑票，3月2日起訴邱莉莉等10人涉違反選罷法行求期約賄賂等，台南地院今天第二次開庭。