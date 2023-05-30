大法官提名介紹媒體Q&A 秘書長林佳龍全程代答

司法院大法官黃虹霞、吳陳鐶、林俊益、蔡明誠等四人將於9月30日任滿8年，依法退職。總統府下午舉行112年司法院大法官被提名人介紹記者會，4人大法官被提名人分別是監察院秘書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五及民間司改會出身的律師尤伯祥。

原本記者會預定行程有大法官被提名人跟媒體Q&A，但府方只開放媒體提出三個問題，尤其媒體針對律師公會全國聯合會原本推薦的理律法律事務所所長李念祖擔任大法官，但最後審薦小組未提名，而是由律師界代表尤伯祥出線，希望大法官提名審薦小組副召集人翁岳生提出說明，不過翁岳生還沒聽清楚發言，秘書長林佳龍已代為答覆，還沒聽懂問題的翁岳生，甚至還轉頭向林佳龍詢問媒體發言內容。