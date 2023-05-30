高雄男接女友下班酒駕闖紅燈 女友求情仍逃不了連坐

陳姓男子（右二）接女友下班，涉嫌酒駕闖紅燈遇警方攔查，女友（左二）求情仍逃不了連坐。記者林保光／翻攝 高雄陳姓男子到餐酒館，接酒後的女友下班，不料途中闖紅燈遇警方攔查，測出陳涉嫌酒駕，陳遭警方依公共危險罪嫌移送法辦，女友因未制止他酒駕也吃罰單。

昨天清晨6時10分許，陳姓男子（35歲）不捨李姓女友（26歲）在餐酒館工作喝了酒，不能騎車回家，便去餐酒館接女友下班，但是他等候女友的時候，也和客人閒聊，喝了威士忌，才載女友離開。

陳男騎車載女友，經過高雄市前金區七賢二路與自強一路口，因紅燈左轉，不巧遇新興警分局員警尾隨攔上。警方要對他酒測，女友央求員警，說是她喝多了才要男友接她，認為「這樣對他（指陳男）不公平」。

不過，員警告知李女說，是陳男騎的車，還是得對他酒測。警方測出陳男呼氣酒測值每公升0.81毫克，立即逮捕陳男，查辦公共危險罪嫌，並道路交通處罰條例，對陳男開出闖紅燈罰單，並對李女開車連坐罰單，可罰6000元至1萬5000元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康