聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄男接女友下班酒駕闖紅燈 女友求情仍逃不了連坐
高雄陳姓男子到餐酒館，接酒後的女友下班，不料途中闖紅燈遇警方攔查，測出陳涉嫌酒駕，陳遭警方依公共危險罪嫌移送法辦，女友因未制止他酒駕也吃罰單。
昨天清晨6時10分許，陳姓男子（35歲）不捨李姓女友（26歲）在餐酒館工作喝了酒，不能騎車回家，便去餐酒館接女友下班，但是他等候女友的時候，也和客人閒聊，喝了威士忌，才載女友離開。
陳男騎車載女友，經過高雄市前金區七賢二路與自強一路口，因紅燈左轉，不巧遇新興警分局員警尾隨攔上。警方要對他酒測，女友央求員警，說是她喝多了才要男友接她，認為「這樣對他（指陳男）不公平」。
不過，員警告知李女說，是陳男騎的車，還是得對他酒測。警方測出陳男呼氣酒測值每公升0.81毫克，立即逮捕陳男，查辦公共危險罪嫌，並道路交通處罰條例，對陳男開出闖紅燈罰單，並對李女開車連坐罰單，可罰6000元至1萬5000元。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言