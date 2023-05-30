快訊

台中女網紅飲料店讓粉絲摸奶！上傳推特分享害業者被迫停業

腸病毒升幅趨緩 羅一鈞：流感疫情端午節前恐繼續上升

北科大2雙聯學程爆學位爭議 教部證實113學年勒令停招

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男接女友下班酒駕闖紅燈 女友求情仍逃不了連坐

聯合報／ 記者林保光／即時報導

陳姓男子（右二）接女友下班，涉嫌酒駕闖紅燈遇警方攔查，女友（左二）求情仍逃不了連坐。記者林保光／翻攝
陳姓男子（右二）接女友下班，涉嫌酒駕闖紅燈遇警方攔查，女友（左二）求情仍逃不了連坐。記者林保光／翻攝
高雄陳姓男子到餐酒館，接酒後的女友下班，不料途中闖紅燈遇警方攔查，測出陳涉嫌酒駕，陳遭警方依公共危險罪嫌移送法辦，女友因未制止他酒駕也吃罰單

昨天清晨6時10分許，陳姓男子（35歲）不捨李姓女友（26歲）在餐酒館工作喝了酒，不能騎車回家，便去餐酒館接女友下班，但是他等候女友的時候，也和客人閒聊，喝了威士忌，才載女友離開。

陳男騎車載女友，經過高雄市前金區七賢二路與自強一路口，因紅燈左轉，不巧遇新興警分局員警尾隨攔上。警方要對他酒測，女友央求員警，說是她喝多了才要男友接她，認為「這樣對他（指陳男）不公平」。

不過，員警告知李女說，是陳男騎的車，還是得對他酒測。警方測出陳男呼氣酒測值每公升0.81毫克，立即逮捕陳男，查辦公共危險罪嫌，並道路交通處罰條例，對陳男開出闖紅燈罰單，並對李女開車連坐罰單，可罰6000元至1萬5000元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

女友 罰單 酒測

延伸閱讀

專訪／神巧合！余苑綺冥冥中助攻 余祥銓女友懷孕藏洋蔥

寄生女友還生下小嬰兒 竹警在新手爸身上搜出毒品

影／天道盟成員與女友吸毒 車停路旁露出刺青嚇壞路人

酒駕遇臨檢 2男緊急互換座位瞞騙警察遭發現

相關新聞

連千毅判7年下月1日發監 竟搬確診求暫緩執行遭檢駁回

直播主連千毅4年前和寵物店業者鄭又仁在網路上結怨，雙方互相砸店、開槍，引發「直播主之亂」，時任刑事局長的警政署長黃明昭還...

高雄男接女友下班酒駕闖紅燈 女友求情仍逃不了連坐

高雄陳姓男子到餐酒館，接酒後的女友下班，不料途中闖紅燈遇警方攔查，測出陳涉嫌酒駕，陳遭警方依公共危險罪嫌移送法辦，女友因...

積欠稅金 台東知本溫泉區有35間套房下月法拍

台東知本溫泉區一棟集合式住宅「逸軒溫泉天廈大樓」，因陸客不來，加上疫情衝擊，收入銳減，多年積欠百萬元稅金，法務部執行署花...

單元二重劃弊案被沒收50億土地 富有公司：繼續上訴

前立委楊文欣涉台中市黎明自辦市地單元二重劃區弊案，被控擔任富有土地開發公司決策會成員，以人頭地主虛增拆遷補償費、公共設施...

單元二重劃弊案沒收50億土地 前立委楊文欣二審獲輕判

前立委楊文欣涉台中市黎明自辦市地單元二重劃區弊案，被控擔任富有土地開發公司決策會成員，以人頭地主虛增拆遷補償費、公共設施...

靠2款手遊外掛程式1年獲利469萬 業者遭控侵權被起訴

知名遊戲外掛公司「FUNP」擅自將「三國群英傳M」、「洛汗M」的字型繪畫用在該款遊戲的外掛程式上，被宇峻奧汀、普雷威兩家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦