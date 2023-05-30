連千毅判7年下月1日發監 竟搬確診求暫緩執行遭檢駁回

直播主連千毅4年前和寵物店業者鄭又仁在網路上結怨，雙方互相砸店、開槍，引發「直播主之亂」，時任刑事局長的警政署長黃明昭還南下坐鎮，最高法院依主持犯罪組織、成年人教唆少年非法持有槍枝罪判刑7年定讞，法院通知檢方啟動防逃機制，檢方加速執行作業。

連千毅戶籍在新北市，連主動向雄檢表示希望在新北市發監，雄檢囑託新北地檢署代為執行，已寄發傳票給連千毅，訂於6月1日下午2點至新北地檢署報到。

據了解，原本連千毅還以自己確診新冠肺炎等理由，向檢方聲請暫緩執行，但檢方認為他罹患的是非中重症新冠肺炎，現在根本不需要隔離，駁回他的聲請，要他按照傳票時間準時報到，若未到案將依法拘提、通緝。

今下午1時許，連千毅在個人臉書發文，貼出一張新髮型照片，已理完平頭的他寫道「新的髮型！準備去進修！剪這樣涼快很多…買了很多好書！韜光養晦！我們後會有期！祝福大家身體健康、一切順利」。

曾任天道盟太陽會台北分會財務長的連千毅，2016年成立「蘭庭精品」，將高雄直播倉庫當幫派據點。2019年5月，連千毅經天道盟主「鐵霸」曾盈富任命為太陽會業務長，高雄分會長則暫由謝育全擔任，日後再交棒給連千毅。

同年9月17日至19日，連千毅和寵物業者鄭又仁爆發衝突，鄭率眾到連千毅的直播倉庫外叫囂、砸店，連千毅則派人到鄭的寵物店砸車反擊。

雙方原本一度和談，沒料兩派人又爆發衝突，鄭當員警面派員衝撞連的倉庫，連千毅為反擊，指派槍手張瑛桔去鄭又仁寵物店開四槍。

「直播主之亂」造成高雄治安大亂，時任刑事局長、現警政署長黃明昭還南下坐鎮，陸續以專案拘提連千毅旗下小弟，瓦解他在高雄的幫派勢力，治安亂象才告平息。