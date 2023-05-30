大法官人選公布！前促轉會委員、太陽花學運律師尤伯祥獲總統提名

蔡英文總統今公布提名大法官人選，其中尤伯祥曾任促進轉型正義委員會兼任委員，多次參與廢死活動，曾是徐自強、蘇炳坤、蘇建和等案的律師，也投入救援關最久死囚邱和順，並曾任太陽花學運訴訟的義務律師

尤伯祥是政治大學法律研究所碩士畢業，目前擔任義謙法律事務所主持律師、台北律師公會常務理事、民間司改會董事、台灣刑事辯護律師協會理事、台灣冤獄平反協會常務理事。

尤伯祥曾任司改國是會議委員，也是前促進轉型正義委員會兼任委員，他獲提名出任時曾表示最重要任務是發現真相及平反冤獄、去除威權象徵及建立歷史記憶，並認為應徹查林宅血案。

尤伯祥擔任委員期間，促轉會重啟調查1981年發生的陳文成命案，調查報告發現四大疑點，認為陳文成遭他殺可能性高，尤伯祥當時表示，報告顯示警總對陳文成之死涉有嫌疑，但無法確定是否為警總所為，仍待下一階段調查，但報告揭露情治系統消滅、鎮壓異議者的手段。

尤伯祥致力於冤案救援，包括被控擄人撕票曾判死定讞，最終無罪確定的徐自強、被控持刀搶銀樓判刑15年獲總統特赦，再審成功無罪確定的蘇炳坤，當時身為義務律師的尤伯祥表示，失去的人生無法補償。

另外，被控犯下汐止吳銘漢夫婦命案的蘇建和等3名死囚，尤伯祥是義務律師團成員，案件纏訟21年，蘇建和等人獲無罪確定；在監關最久的死囚邱和順被控殺害男童陸正，判死刑定讞，尤伯祥也是救援律師。

空軍上兵江國慶被控姦殺女童而槍決冤死，案件15年後、2011年才獲平反，家屬獲賠1億318萬餘元補償金，是史上最高金額的刑事補償案例；尤伯祥當時是江母王彩蓮的委任律師，於冤案平反後向陳肇敏等人追訴刑事責任，最終檢方處分不起訴，民事部分法院認定陳肇敏等人確有違法取供情事，判陳等5名前軍官應賠償5957萬餘元確定。

尤伯祥曾擔任太陽花學運訴訟案件的義務律師團，他曾表示人民上街頭遊行集會表達對政府和政策的意見，是人權的行使，是民主最重要的基石，人民行使權利不應該有任何顧慮或擔憂，國家不應用任何暴力讓人民處於恐懼之下，讓人民不敢上街。

太陽花學運領袖魏揚等人因占領行政院，二審一度被判有罪時，尤伯祥認為法官思維仍停留在戒嚴時期，不了解憲法保障集會自由的意義，煽惑罪不合時宜，是上個世紀威權統治國家常用壓制人民異議聲音手段，在民主改革時代早該廢除。