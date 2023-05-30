最高院審判長蔡彩貞獲提名大法官 認判決不能背離公平正義

4名大法官任期將在今年9月底屆滿，蔡英文總統今提名最高法院審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律系教授陳忠五、律師尤伯祥，立法院將在臨時會期間審查大法官人選並投票。

蔡彩貞為台大法律系學士、台大財務金融研究所碩士，司法官班21期結業，曾任司法院刑事廳廳長、士林地方法院院長等職，此次獲最高法院推薦。蔡彩貞曾感嘆，社會多元多變，依法判決所表彰的形式正義，有時已無法滿足實質正義的要求，這是司法公信力不彰的重要原因，也是司法目前的困境。

擔任士林地院院長期間，蔡為向小朋友宣傳審判概念，曾打扮成電影「哈利波特」中的霍格華茲魔法學校校長鄧不利多、「黑魔女」中的精靈王國統治者梅菲瑟，希望告訴外界審判者和當事人都不應受外表影響，才能了解彼此想傳達的善意。為紮根法治教育，蔡「粉墨登場」與孩子玩在一起，外界驚呼連連。

如何提高司法信賴度，一直是司法體系急欲解決的問題。蔡彩貞認為必需拉近民眾與司法距離，讓人民了解、信賴司法，讓司法裁判融合社會多元價值。國民法官法今年元旦上路，但蔡彩貞在2014年時便認為最好的辦法就是讓人民與法官一樣基於審判者的地位，實質參與訴訟程序，並指這和法庭旁聽或觀看電視轉播，只看見形式上進行的程序截然不同。