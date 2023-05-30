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積欠稅金 台東知本溫泉區有35間套房下月法拍

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東知本溫泉區一棟集合式住宅「逸軒溫泉天廈大樓」，因陸客不來，加上疫情衝擊，收入銳減，多年積欠百萬元稅金，法務部執行署花蓮分署查封35間套房，並於6月6日拍賣。房仲業者預估千萬元就可標得。

房仲業者說，去年7月有27戶標售出去，這次底標價格底價從60萬元到399萬元，符合目前知本溫泉套房的均價，想搶便宜入住溫泉房的人還是大有人在，轉手率不算低，若以均價算，約千萬元可標得，這35間套房有機會拍出去。

「逸軒溫泉天廈大樓」房齡大約30年左右，樓層分布在3至5樓及7樓，面積27.07至72.01平方公尺不等，過去做為飯店和出租房使用。不過，近幾年從陸客不能來台旅遊後，生意大受影響，加上這2年疫情肆虐，入住率慘淡。

為使法拍資訊更加透明，保障應買人權益，花蓮分署拍賣網站每間套房均提供「360度環景圖」及「無人機空拍影片」讓有興趣的民眾可以隨時隨地、不受時空限制、不用出門奔波，即可從網路上觀看室內隔局及實際屋況。

台東縣政府稅務局表示，曾協助業者以分期付款方式繳納5百多萬元稅金，希望不用走到法拍地步，但後來業者愈欠愈多，最後無法支付，只好移送法院查封。

台東知本溫泉區一棟集合式住宅「逸軒溫泉天廈大樓」，因陸客不來，加上疫情衝擊，收入銳減，多年積欠百萬元稅金，法務部執行署花蓮分署查封35間套房，並於6月6日拍賣。本報資料照片
台東知本溫泉區一棟集合式住宅「逸軒溫泉天廈大樓」，因陸客不來，加上疫情衝擊，收入銳減，多年積欠百萬元稅金，法務部執行署花蓮分署查封35間套房，並於6月6日拍賣。本報資料照片

法拍 房仲 台東

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