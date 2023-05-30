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靠2款手遊外掛程式1年獲利469萬 業者遭控侵權被起訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

知名遊戲外掛公司「FUNP」擅自將「三國群英傳M」、「洛汗M」的字型繪畫用在該款遊戲的外掛程式上，被宇峻奧汀、普雷威兩家遊戲公司提告侵權，檢調發現「FUNP」葉姓負責人，靠賣兩款遊戲外掛1年就賺了469萬餘元，今偵結依違反著作權法將葉男起訴。

「FUNP」是遊戲圈知名輔助程式公司，諸如知名的手遊「天堂M」、「RO仙境傳說」、「精靈M」等都有推出相關輔助、外掛程式，供玩家包月購入使用。

2021年5月間，「三國群英傳M」、「洛汗M」兩款手遊的遊戲公司宇峻、普雷威發現「FUNP」違規使用他們公司設計的字型繪畫，將官方版字型繪畫使用在外掛程式頁面，蒐集證據後向調查局檢舉。

檢調獲報追查，「FUNP」利用月卡、季卡及半年卡的方式，向玩家收取300元至6600元不等的費用，玩家可以輕鬆利用外掛練功，兩款遊戲外掛程式上市1年多，FUNP公司就獲利469萬餘元。

檢調傳喚FUNP公司公司葉姓負責人到案，葉男坦承未取得宇峻、普雷威兩間公司授權。

檢方認為，葉男擅自以宇峻、普雷威兩間公司設計的字型繪畫，重製後使用在外掛程式頁面，已侵害到兩家公司著作權，今偵結將葉男起訴，賣出的469萬元費用則認列為犯罪所得，建請法院審理後宣告沒收。

「FUNP」靠「三國群英傳M」、「洛汗M」兩款遊戲外掛程式，獲利469萬，今被檢方依違反著作權法，將葉姓負責人起訴。取自「FUNP」官網
「FUNP」靠「三國群英傳M」、「洛汗M」兩款遊戲外掛程式，獲利469萬，今被檢方依違反著作權法，將葉姓負責人起訴。取自「FUNP」官網

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