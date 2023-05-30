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被指特務！謝長廷告施明德之妻求償80萬 法院判敗訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民進黨前主席施明德妻子施陳嘉君前年在臉書貼文，駐日代表謝長廷不滿被指為國民黨特務，提告民事侵權行為損賠償求償80萬元。士林地方法院今宣判，法院認施陳嘉君聽聞調查局前副局長高明輝說詞，且已合理查證，判謝長廷敗訴，駁回請求。

謝長廷主張，施陳嘉君在2021年10月21至同年11月11日間，在臉書貼文指稱，謝長廷是國民黨安排的特務、線民，言論不實且沒有經過合理查證，故意不法侵害名譽權，請求賠償80萬元及法定利息，並刪除貼文。

施陳嘉君未到庭，提書狀主張「特務是中性詞彙」，且她身為政治受難者的家屬和歷史研究者，基於歷史研究與思考，判斷美麗島案的辯護律師除少數人外，都是由蔣經國操控，再基於調查局前副局長高明輝等人的說法，認定謝長廷在歷史中的角色就是「特務」，她所言應受限憲法言論自由和學術自由的保障，沒有侵害名譽。

法院指出，施陳嘉君在臉書網站公開發表指稱謝長廷是「特務」等貼文，確實足以侵害謝長廷的名譽，但依施陳嘉君提出的證據顯示，法院「無法認定」貼文中指謝長廷為國民黨執政時期安排的特務等言論，是否與事實相符。

法院指出，施陳嘉君的貼文來源是調查局前副局長高明輝，親自向施陳嘉君說他在擔任調查局台北市調查處長時，1982年間蔣經國滿意謝長廷的表現，向時任的調查局局長阮成章稱「謝長廷是自己人」，阮成章和他在調查局招待所頒發獎金20萬元給謝長廷。

法院也稱，高明輝在他案的證詞稱，沒接觸過謝長廷從事情報工作的資料，也沒看到謝長廷收下現金，不能僅憑高明輝的說詞，認定施陳嘉君所述符合事實。

法院審酌，施陳嘉君聽高明輝主動說起調查局給謝長廷金錢，是有所根據，考量高明輝在調查局內的地位，及施陳嘉君所接觸到其他佐證資料及查證手段，認為其相信聽聞的高明輝說詞作為發表臉書貼文依據，「已符合合理查證要求」，不具備民事侵權行為的不法性，駁回擷長廷請求賠償及刪除貼文等請求。全案可上訴。

駐日代表謝長廷。本報資料照片
駐日代表謝長廷。本報資料照片

謝長廷 國民黨 施明德 臉書

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