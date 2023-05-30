快訊

全球科技業CEO每天穿同款衣服盤點 黃仁勳的招牌「最厚實」

瑪娃颱風緩慢移動中！彭啟明指出北部風颱雨明顯 「這2天影響最劇烈」

南方澳情人灣落海女學生找到了！今早大浪將遺體推到近岸邊

4度爽約沒把孩子交給他 前夫告前妻討10萬元

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄李姓、邱姓夫妻離婚後，小孩跟著媽媽在桃園生活，李男、邱男離婚時，約定每月李男可以帶著孩子出遊、留宿一天，但李男指控前年、去年間，邱女4度沒把小孩交給他，害他排好的行程都沒辦法成行，對邱女求償10萬元，法官審酌，兩人狀況，發現邱女並沒有長期阻撓李男探視兒子，考量李男所受侵害，僅判邱女要賠償5000元。

判決指出，邱女、李男2020年8月經法院調解離婚，小孩跟著媽媽生活，根據兩人離婚的調解筆錄，每年奇數月的第三周的周六下午，邱女將孩子帶到高雄大寮捷運站，由李男帶孩子出遊、留宿1晚，直到隔天下午2點再把孩子交給邱女。

另每年偶數月第三周的周六下午1點，則由李男到桃園邱女住宿接走孩子，出遊、留宿一天，隔天再把孩子帶回邱女住處。

但從前年9月、去年5月、11月及今年3月，邱女都沒在指定時間內帶孩子到大寮捷運站。李男不滿他準備跟孩子出遊的行程，因為邱女組饒沒辦法成行，害他失去跟孩子相處機會，提告對邱女求償10萬元。

高雄地院審理時，邱女喊冤，稱前年9月她周末臨時要上班，去年5月則是碰到疫情，她擔心孩子染疫，才沒帶孩子去見爸爸，但當時有同意會趁暑假讓孩子多陪爸爸，11月則是她車子故障，今年3月是孩子感冒，並沒有刻意阻撓。

法官根據兩人離婚時的調解筆錄，認為邱女在約定時間內，沒將孩子交給爸爸，確實違反當時調解筆錄規定，可依債務不履行法律關係，向邱女請求非財產損失。

法官認為，雖然邱女4次違反約定，但李男自己也稱他若到桃園，都可以跟孩子見上面，可見邱女並非長期阻撓李男跟孩子見命，考量李男所受侵害程度，僅判邱女要賠償5000元。

李姓男子不滿前妻四度爽約沒把孩子交給他，提告求償10萬元。示意圖。（取材自ingimage）
李姓男子不滿前妻四度爽約沒把孩子交給他，提告求償10萬元。示意圖。（取材自ingimage）

離婚 爸爸 桃園

延伸閱讀

5把西瓜刀砍殺前岳父到臟器外露 狠男判刑又判賠100萬

航空貨運快遞夾安毒 檢警調破竹聯幫明仁會桃園分會販毒

妻上網吐苦水曝「老公誇張小氣行徑」 網無言：這妳都能忍？

宋少卿認新歡「前妻變朋友」 挺過酒駕賣車賺20萬

相關新聞

「超商浩克」案外案 前檢：這件事比員警情緒失控更嚴重

令人感到遺憾的是，自詡「警察代表」、前警察大學教授出身的現任立法委員，竟然在其臉書專頁上以1980年代美國酒吧中，美國警察開槍射殺酒醉客的個案案例，與本案員警「拿的是幾下子就打斷的警棍」作為類比，正當化「暴擊30秒」還「把警棍打斷」的行為，曲解「警棍」的使用時機與目的...

台中女網紅飲料店讓粉絲摸乳 上傳推特分享害業者停業

台中市一名張姓女網紅近日在推特上發布一張相片，她露出雙峰讓男粉絲摸奶，還標註拍攝的地點是北區一家飲料店，警方獲報後，循線...

4度爽約沒把孩子交給他 前夫告前妻討10萬元

高雄李姓、邱姓夫妻離婚後，小孩跟著媽媽在桃園生活，李男、邱男離婚時，約定每月李男可以帶著孩子出遊、留宿一天，但李男指控前...

中國人壽前業務員誆騙投資做公益 多次改名賣禮券詐6800萬

中國人壽前業務員吳麗瑩（現名吳佩珊）屢次改名，2014年起涉嫌誆騙同學、客戶投資、刷卡買禮券做公益，所得款項流入自己荷包...

「古箏王子」8年前猥褻國中女 因高嘉瑜被打...他被判3年1月

一名女子讀國中時，遭有「古箏王子」外號的張姓老師猥褻，事後雙方約定以9萬6千元和解，直到立委高嘉瑜遭前男友林秉樞毆打上新...

中壢4男女冒充檢察官訛人 老婦存款全失2棟房也遭查封

桃園沈姓男子涉嫌冒充檢察官，稱林姓婦人名下金流有欠款400萬元，要求她向冒充土地代書的楊姓夫婦，申辦房屋質押借款。半年多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦