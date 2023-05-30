4度爽約沒把孩子交給他 前夫告前妻討10萬元

高雄李姓、邱姓夫妻離婚後，小孩跟著媽媽在桃園生活，李男、邱男離婚時，約定每月李男可以帶著孩子出遊、留宿一天，但李男指控前年、去年間，邱女4度沒把小孩交給他，害他排好的行程都沒辦法成行，對邱女求償10萬元，法官審酌，兩人狀況，發現邱女並沒有長期阻撓李男探視兒子，考量李男所受侵害，僅判邱女要賠償5000元。

判決指出，邱女、李男2020年8月經法院調解離婚，小孩跟著媽媽生活，根據兩人離婚的調解筆錄，每年奇數月的第三周的周六下午，邱女將孩子帶到高雄大寮捷運站，由李男帶孩子出遊、留宿1晚，直到隔天下午2點再把孩子交給邱女。

另每年偶數月第三周的周六下午1點，則由李男到桃園邱女住宿接走孩子，出遊、留宿一天，隔天再把孩子帶回邱女住處。

但從前年9月、去年5月、11月及今年3月，邱女都沒在指定時間內帶孩子到大寮捷運站。李男不滿他準備跟孩子出遊的行程，因為邱女組饒沒辦法成行，害他失去跟孩子相處機會，提告對邱女求償10萬元。

高雄地院審理時，邱女喊冤，稱前年9月她周末臨時要上班，去年5月則是碰到疫情，她擔心孩子染疫，才沒帶孩子去見爸爸，但當時有同意會趁暑假讓孩子多陪爸爸，11月則是她車子故障，今年3月是孩子感冒，並沒有刻意阻撓。

法官根據兩人離婚時的調解筆錄，認為邱女在約定時間內，沒將孩子交給爸爸，確實違反當時調解筆錄規定，可依債務不履行法律關係，向邱女請求非財產損失。