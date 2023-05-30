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台中女網紅飲料店讓粉絲摸乳 上傳推特分享害業者停業

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名張姓女網紅近日在推特上發布一張相片，她露出雙峰讓男粉絲摸奶，還標註拍攝的地點是北區一家飲料店，警方獲報後，循線通知張女到案，張女辯稱，她是在飲料店樓上經營工作室，想替飲料店宣傳，不知道因此惹議，該家飲料店也被總店要求停業7天改善，警方將張女依散布猥褻物品罪移送法辦。

經查，張姓女子（26歲）近日在推特（Twitter)上發布一張相片，相片中張女露出胸部、乳頭，背後有一名男子摸著張女的雙峰，張女除了在自己的推特帳號發布外，也有粉絲轉發，還介紹店家位置與張女的推特帳號，第二警分局網路巡邏發現後，通知張女到案。

張女辯稱，她是在該家飲料店的樓上經營工作室，想幫店家宣傳，但店家不知情，不知道違反法律。

警方認為，張姓女子涉嫌在社群Twitter散播渠不雅圖片，顯已違反散布、播送或販賣猥褻文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金。

照片中的飲料店後來也張貼公告表示，因此事驚動造總店，被總店要求停業7天，要求改善。

第二分局強調，利用網路傳送猥褻圖文，或利用電子郵件信箱販售色情光碟等行為，因色情圖片或動畫影像的散布顯然違反社會善良風俗，同時戕害青少年身心健康，分局絕對不允許不法行為挑戰公權力，也呼籲民眾切勿藉故生端，對於犯罪行為絕不寬貸，必將不法分子通通繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

台中市北區一家飲料店有女網紅拍攝露乳相片，上傳網路，案發後該飲料店被總店要求停業7天。圖／讀者提供
台中市北區一家飲料店有女網紅拍攝露乳相片，上傳網路，案發後該飲料店被總店要求停業7天。圖／讀者提供
台中市北區一家飲料店有女網紅拍攝露乳相片，上傳網路，張女被警方依法送辦。圖／讀者提供
台中市北區一家飲料店有女網紅拍攝露乳相片，上傳網路，張女被警方依法送辦。圖／讀者提供

猥褻 推特 網紅

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