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中國人壽前業務員誆騙投資做公益 多次改名賣禮券詐6800萬

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

中國人壽前業務員吳麗瑩（現名吳佩珊）屢次改名，2014年起涉嫌誆騙同學、客戶投資、刷卡買禮券做公益，所得款項流入自己荷包，估計7年來詐騙超過六千萬元，台北地檢署今依詐欺罪嫌起訴她。

據了解，50幾歲的吳佩珊屢次改名，她曾任中國人壽前業務員、扶輪社某分會長，隨後就讀國立台北大學的在職專班，廣結人脈。

吳佩珊肩負債務，為了填補財務破口，她以購買股票及債券名義，曾向在職專班同學、保險客戶及扶輪社成員集資，把籌資金費用來購買禮券，再以9折價格出售禮券變現，用新債還舊債。

北檢偵查，吳佩珊從2014年到2021年間四處以籌資手法行騙，目前仍有新台幣6800萬餘元、美金80幾萬的不法所得尚未歸還給受害者。

吳佩珊2014年擔任保險業務員期間，利用手頭握有客戶名單之便，向客戶謊稱要做善事服務社會，希望客戶能幫忙刷卡購買百貨公司和餐飲集團禮券，用來捐助弱勢團體，若代墊刷卡可獲得回饋金。

不少客戶信以為真，想不到刷卡買禮券交給吳佩珊後，不但卡費由自己負擔，禮券遭吳佩珊轉賣，不法款項最後都回流到吳佩珊個人帳戶。受害人發現被騙，向調查局檢舉提告。當時，北檢訊後依詐欺取財等罪諭令吳佩珊15萬元交保、限制出境出海。北檢今偵結，依詐欺罪起訴吳佩珊。

台北地檢署2021年曾約談吳佩珊（中），訊後依詐欺罪諭令15萬元交保並限制出境出海。今依詐欺罪起訴吳佩珊。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署2021年曾約談吳佩珊（中），訊後依詐欺罪諭令15萬元交保並限制出境出海。今依詐欺罪起訴吳佩珊。圖／聯合報系資料照片

禮券 詐欺

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