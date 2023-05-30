清潔隊班長疑妻外遇 毛巾勒頸踹拉至癱判關5年2月定讞

吳姓清潔隊班長懷疑妻子搞外遇，凌晨踹拉妻子、拿毛巾緊勒對方頸部，眼見妻子失去意識癱倒在地，仍雙手叉腰冷眼旁觀，妻子事後甦醒報警處理，最高法院依殺人未遂罪判刑5年2月定讞。

吳懷疑妻子和其他男子曖昧，去年6月23日晚上下班回家，質問妻子為何要學大客車道路駕駛，他不滿妻子回應，同日凌晨1時許抓住妻子頭髮猛力拉扯，雙手拿毛巾套住妻子頸部交叉緊勒，直到妻子失去意識癱躺在地，吳才罷手但毫無救助之意，始終雙手插腰冷眼旁觀。

吳妻經過數秒後自行甦醒起身，報警處理，警方到場拘提吳到案。吳不否認拿毛巾勒住妻子脖子，但否認殺人未遂，供稱自己只是一時氣憤用毛巾綁妻子的脖子，之後看臉色變紅就馬上放掉毛巾，沒有殺人的意圖。

法院根據現場監視器錄影畫面，吳動手抓妻子頭髮猛壓頭部拉扯，再以毛巾緊勒頸部、猛力翻甩妻子頭部，導致妻子失去意識癱躺在地，吳事後沒有驚慌，也未替妻子鬆開頸部毛巾，更沒有急救或打電話叫救護車，認定有殺人犯意。

一、二審認為吳僅因懷疑妻子不忠，以毛巾勒脖，手段兇殘，影響社會治安與家庭關係和諧，依殺人未遂罪判刑5年2月，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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