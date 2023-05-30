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關山農會總幹事買票判刑6月 她否認強調上訴捍衛清白

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台東縣關山鎮農會邱姓總幹事於前年2月21日關山農會第19屆代表選舉前，為助會員代表參選人順利當選，有助她續任總幹事，向有選舉權吳姓、鍾姓會員買票被檢舉，檢調偵辦後依違反農會法起訴，一審判處有期徒刑6月，併科罰金7萬5000元，查扣賄款沒收。

邱否認犯行、強調沒有賄選，沒有拿5000元給吳，另1200元紅包原本是要慰問對方家人手術住院，是對方誤會拒收，一定會上訴悍衛清白。

判決書指出，關山農會2021年2月21日舉行第19屆代表選舉，有周姓等6名候選人參選，邱為幫忙拉票，向吳拜票時，要求其支持3號張姓候選人，也到其家說1至3號都可以投，但不要投給4號。

同年2月20日，邱在關山鎮關山天后宮前，再次向吳拉票，並將現金5000元，以透明夾鏈袋包裝，塞入吳男工作圍裙口袋，要求吳支持張姓候選人，吳男收到後不敢花用，調查站接獲檢舉約談吳2次後，吳才坦承收賄。

「這個錢，我們拿了好像不太安心。」吳向檢方坦承，有好幾次想拿5000元花用，可是又不敢，覺得怪怪的、良心不安，就把錢放在找零錢盒子下面好幾天，幾經掙扎後才決定坦承犯行，並將賄款繳回台東地檢署。

判決訴說，邱於同年2月8至9日晚間，也至鍾姓會員住處，向鍾買票賄選，有意將現金1200元紅包袋交鍾，要求投票支持不知情周姓候選人，但遭鍾拒絕未收，邱將紅包收回後離去。

邱的律師辯稱，部分證人偵查中證述屬誘導訊問，且吳原本說沒有買票，後來怎麼又翻供？前後論述不一；另有意交付鍾的紅包係為探病慰問金。但院方不採信，認定邱以財物對有選舉權人買票賄選，影響農會選舉公正廉潔性，犯後不承認犯行，依觸犯農會法交付財物罪判刑。

邱姓總幹事向吳姓、鍾姓會員買票被檢舉，檢調偵辦後依違反農會法起訴，台東地院一審判處有期徒刑6月，併科罰金7萬5000元，查扣賄款沒收。圖／報系資料照片
邱姓總幹事向吳姓、鍾姓會員買票被檢舉，檢調偵辦後依違反農會法起訴，台東地院一審判處有期徒刑6月，併科罰金7萬5000元，查扣賄款沒收。圖／報系資料照片

紅包 賄選

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