關山農會總幹事買票判刑6月 她否認強調上訴捍衛清白
台東縣關山鎮農會邱姓總幹事於前年2月21日關山農會第19屆代表選舉前，為助會員代表參選人順利當選，有助她續任總幹事，向有選舉權吳姓、鍾姓會員買票被檢舉，檢調偵辦後依違反農會法起訴，一審判處有期徒刑6月，併科罰金7萬5000元，查扣賄款沒收。
邱否認犯行、強調沒有賄選，沒有拿5000元給吳，另1200元紅包原本是要慰問對方家人手術住院，是對方誤會拒收，一定會上訴悍衛清白。
判決書指出，關山農會2021年2月21日舉行第19屆代表選舉，有周姓等6名候選人參選，邱為幫忙拉票，向吳拜票時，要求其支持3號張姓候選人，也到其家說1至3號都可以投，但不要投給4號。
同年2月20日，邱在關山鎮關山天后宮前，再次向吳拉票，並將現金5000元，以透明夾鏈袋包裝，塞入吳男工作圍裙口袋，要求吳支持張姓候選人，吳男收到後不敢花用，調查站接獲檢舉約談吳2次後，吳才坦承收賄。
「這個錢，我們拿了好像不太安心。」吳向檢方坦承，有好幾次想拿5000元花用，可是又不敢，覺得怪怪的、良心不安，就把錢放在找零錢盒子下面好幾天，幾經掙扎後才決定坦承犯行，並將賄款繳回台東地檢署。
判決訴說，邱於同年2月8至9日晚間，也至鍾姓會員住處，向鍾買票賄選，有意將現金1200元紅包袋交鍾，要求投票支持不知情周姓候選人，但遭鍾拒絕未收，邱將紅包收回後離去。
邱的律師辯稱，部分證人偵查中證述屬誘導訊問，且吳原本說沒有買票，後來怎麼又翻供？前後論述不一；另有意交付鍾的紅包係為探病慰問金。但院方不採信，認定邱以財物對有選舉權人買票賄選，影響農會選舉公正廉潔性，犯後不承認犯行，依觸犯農會法交付財物罪判刑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言