代富商行賄法官 律師暗槓百萬現金與雞血石10萬交保

富商程萬遠日前向調查局自首，指出2019年與台灣金橋電子訴訟期間，曾透過高等法院前庭長、律師高明哲，以「前金」百萬現金加上一塊價值百萬元的雞血石，行賄當時承審案件的法官林洲富，不料結果仍敗訴。台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處，兵分5路搜索並約談高明哲，以及傳喚已轉任律師的林洲富等4人作證，訊後高男依詐欺取財罪以10萬元交保。

十多年前，程男萬向金橋電子購入貼有FCC（美國聯邦通訊傳播委員會），安規認證標章的液晶螢幕及電腦機箱，並外銷至泰國，不料後來竟有7000餘台螢幕及6萬餘個電腦機箱自燃燒燬，使程男賠償泰國消費者上億元。

程男懷疑金橋當初賣給他的螢幕和機箱，未經FCC安規驗證，品質有瑕疵，於是控告時任金橋董事長陳束學等4人涉嫌詐欺和偽造文書，並附帶民事求償1億多元。程男並取得美國前國務卿希拉蕊在位期間的的官方認證文件，說明金橋產品未經FCC安規驗證，但歷審法院均不採信該文件，官司一路敗訴。

為此，高明哲在2019年間智財法院更二審期間，向程男聲稱，自己是承審法官林洲富的前庭長，可代為疏通，程男於是提供百萬現金及雞血石交給高男，希望林男不要被訴訟對造關說或收錢。