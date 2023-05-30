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24選15！曾獲傑出貢獻獎 宜檢主任檢察官薛植和轉法官竟落馬
檢察文化爭議不少，每年都有為數不少的檢察官申請轉任法官，今年有24人報名，經司法院法官遴選委員會審核，15人雀屏中選轉職成功，不過，曾獲頒公務人員傑出貢獻獎的宜蘭地檢署主任檢察官薛植和意外被擠掉，法界訝異。
薛植和2013年獲象徵公務員最高榮譽獎項的公務人員傑出貢獻獎，曾偵辦「南山神木盜伐案」，破獲國內最大盜林集團，成為APEC會議標竿學習案件，也偵辦許多掃黑案件，2度獲法務部頒發「法眼明察」獎，辦案績效卓越。
此外，薛司法官44期結業，為同期檢察官中首派主任檢察官者，但意外在申請轉任法官的路上落馬，人事案機密，司法院為何放棄優質檢察官？不得而知。
熟悉人事運作的法界人士說，司法院3月公布申請轉任法官的名單後，有「黑函」對名單中人提出檢舉，而部分檢舉內容又無法查證，委員即以「疑人不用」為準據對當事人評價，並不公平。
薛植和擔任主任檢察官屆滿8年，如繼續在檢察界服務，填表參與「檢察三專生」的遴選為合理，不過，近年檢察官升遷成為「上二審三年回一審」制，讓資深檢察官有前途茫茫之感。
15名獲准轉任法官的有士林地檢署的楊舒婷、胡原碩、桃園地檢署的李信龍、新竹地檢署的黃嘉慧、黃翊雯、台中地檢署的林俊杰、廖聖民、 嘉義地檢署的劉達鴻、台南地檢署的粟威穆、陳冠霖、高雄地檢署的陳永盛、謝昀哲、台東地檢署的謝慧中、花蓮地檢署的曹智恒，以及宜蘭地檢署的韓茂山。
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