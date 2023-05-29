屏東勞青處辦事員向展場解說員伸鹹豬手 遭緩起訴處分
屏東縣府勞青處黃姓辦事員於去年協助辦理展覽期間，向擔任展場解說員女子伸出鹹豬手，他在2人一同到倉庫清點禮品時，趁對方不注意，屢次伸手觸碰對方背部、肩部，即使女子撥開表達反抗，他仍執意觸碰騷擾，女子憤而報警，警方調閱監視畫面後將黃依法移送，屏東地檢署考量黃犯後深具悔意，予以緩起訴處分。
起訴書指出，黃姓辦事員任職於屏東縣政府勞動暨青年發展處，去年8月29日和承租縣府場地辦展覽的女子共事，以詢問對方有無展覽禮品為藉口，和女子一同前往放置禮品的倉庫，趁對方彎腰拿取紙箱內禮品時，觸摸對方背部內衣扣環附近，並且在2人離開倉庫並肩走路時，再做出同樣的騷擾行為。
隔天黃姓辦事員又以關心展覽舉辦為由，隨同女子進入倉庫，再次觸摸她的背部及肩膀，被女子撥開後，仍執意騷擾，女子因而報警。
緩起訴書指出，黃姓辦事員坦承犯行，深具悔意，且被騷擾女子同意檢方將黃緩起訴，予以黃男1年緩起訴處分，期間應向公庫支付8萬元，要參加法治教育1場次。
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