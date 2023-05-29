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小貨車撞停等紅燈騎士致傷 司機未和解賠償判拘役30天

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市警方正在執行路口不讓人取締開罰，44歲張姓男子駕駛小貨車，行駛中壢區健行路98巷岔路口，未注意紅燈停等車輛，彎身撿拾車內東西，直接撞擊停等紅燈的莊男重機倒地受傷，張男坦承犯行，卻未與莊男和解賠償，桃園地院判決，張男涉犯過失傷害罪處拘役30天，可上訴。

檢警調查，張姓男子去年6月24日駕駛小貨車，行經中壢區健行路98巷、健行路岔路口，當時紅燈號誌，莊姓重機騎士正在路口停等紅燈，不料張男卻未注意前方紅燈，還彎身撿拾副駕駛座東西，小貨車直接撞擊莊姓騎士人車倒地，造成莊姓騎士大腿挫傷送醫治療，張男坦承肇事犯行，檢方檢具事故證據，將他依過失傷害罪嫌聲請簡易判決。

桃園地院審理，張男開車撞傷紅燈停等的張男受傷，當即坦承犯行，符合自首規定，並與莊姓騎士指述情節相符，不過張男迄今尚未與莊婍騎士達成和解及賠償損失，考量莊姓騎士受傷情況，判決張男涉犯過失傷害罪，處拘役30天，全案可上訴。

桃園市張姓男子駕駛小貨車紅燈撞擊停等的莊男機車倒地受傷，法院判過失傷害罪處拘役30天。示意圖／警方提供
桃園市張姓男子駕駛小貨車紅燈撞擊停等的莊男機車倒地受傷，法院判過失傷害罪處拘役30天。示意圖／警方提供

傷害罪 桃園 重機 車禍

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