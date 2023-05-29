躺著賺？「出租帳戶」給詐騙集團 他住旅館2周每日進帳3千元
張姓男子在網路出租個人帳戶，詐騙集團用5千元代價換取4個張的個人帳戶，每天給付3千元，並要求張在旅館內限制行動2周。檢方偵查發現張的帳戶有存款110萬餘元，今依幫助詐欺罪起訴張。
據了解，張透過網路結識詐騙集團，以出租帳戶名義，提供4個帳戶給詐騙集團洗錢轉帳使用，詐騙集團先給付張5千元，要求他必須先完成設定約定轉帳功能，以利提高轉帳金額上限。
台北地檢署指出，詐騙集團為了確保洗錢帳戶可以使用，每天給付3千元換取限制張的行動，限制張留在旅館房間內，避免張有機會調整、刪除或新增銀行帳戶，影響詐騙集團使用帳戶。張因此待在旅館整整2周。
張表示，自己僅提供帳戶並沒有領錢。經查，張的帳戶有110萬餘元，疑皆為詐騙集團洗錢的不法所得，檢方認張涉犯幫助詐欺罪。
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