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桃園男2瓶啤酒下肚釀車禍擦撞 判2月徒期後悔不及
「酒後不開車」！桃園市40歲周姓男子今年1月在蘆竹區喝下2瓶啤酒，開車返回桃園區途中迴轉，與陳姓機車騎士發生車禍，陳男受傷送醫，周男酒側0.24毫克及坦承酒後開車，檢警依傷害、公共罪嫌偵辦，桃園法院判決，周男酒後開車違反公共危險，處有期徒刑2月，可上訴。
檢警調查，周姓男子從事冷氣維修工作，今年1月25日前往蘆竹區友人的貨櫃屋喝酒，喝完2瓶啤酒後，開車返家，行經桃園區路口迴轉，不慎與陳姓機車騎士碰撞車禍，造成陳男人車倒地，右踝部挫傷、2手上肢挫傷、手部擦傷送醫，警方酒測值0.24毫克，周男坦承犯行，傷害罪嫌不起訴，檢方依公共危險罪嫌聲請簡易判決。
桃園法院審理，周男坦承犯行，犯後態度良好，考量周男家庭經濟狀況，判決周男違反公共危險，處有期徒刑2月，喻知可易科罰金，以示懲戒，全案可上訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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