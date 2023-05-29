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酒駕遇臨檢 2男緊急互換座位瞞騙警察遭發現

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

閉姓男子酒後駕車時，發現路邊有警察臨檢，他擔心酒駕事跡敗露，於是與副駕駛邱姓男子交換座位，邱頂替閉實施酒測。不過，警方已目擊閉、邱2人交換位置，從閉車內的行車記錄器錄音檔證明2人換位置，台北地檢署依刑法頂替罪及公共危險罪起訴邱和閉。

閉今年酒駕上路，行駛途中發現前方有警察臨檢，於是在抵達臨檢站之前，與坐在副駕駛位的邱交換座位，企圖掩蓋酒駕行徑。沒想到，負責臨檢的警察早在前方就已發現到2人互換位置行徑，還特別提醒邱，如果由他實施酒測，涉嫌刑法頂替罪。不過，邱仍堅持自己才是駕駛，現場測了酒測。

由於閉的行車記錄器具錄音功能，而且記錄器確實錄下2人全程對話，警方認定閉及邱確實涉嫌酒駕及頂替。北檢依頂替罪起訴邱、依公共危險罪起訴閉。

2名男子在警方臨檢前交換車內座位，意圖掩蓋駕駛酒駕行徑，終遭警方發現。示意圖。圖／聯合報系資料照片
2名男子在警方臨檢前交換車內座位，意圖掩蓋駕駛酒駕行徑，終遭警方發現。示意圖。圖／聯合報系資料照片

臨檢 酒駕 警察

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