雙專科還會達文西？ 輕熟女遇假醫生「婚」頭 被騙493萬判賠

台中市張姓男子在2020年間在交友網站向楊姓女子佯稱，自己是具有外科、耳鼻喉科的「雙專科」醫師、具有達文西手術等執照，想要結婚，楊女不疑，後續被張以購買低價醫療器材、想開診所等理由，騙走493萬餘元，刑事部分，張被判刑3年6月，民事部分，一審以張已賠償7萬元，認張需再賠486萬元，可上訴。

判決指出，張姓男子曾涉竊盜案遭判刑10月，2016年間才出獄，張男出獄後仍不思悔改，在2020年前，在SweetRing交友網站，佯稱自己職業是醫生，楊女在同年10月間瀏覽張男個人資料後，與張聊天。

張陸續以通訊軟體向楊女佯稱，他是具有外科、耳鼻喉科的「雙專科」醫生，兼任學校教職、國家考試出題委員、達文西手術的認證醫師等不實經歷，更偽造中國醫藥大學學士學位證書，取信楊女。

張男見楊女上鉤，繼續佯稱，有意與楊女結婚，還想要自己開診所，陸續以學長要退休，有一批500萬元的器材願意低價出售給他；新藥研究計畫失敗、要賠償1萬歐元，否則醫師執照會被吊銷；學長告他業務侵占等理由，陸續向楊女借款，楊女為救情郎，拿著鑽戒、項鍊去當鋪典當，也陸續匯款現金到張男帳戶內，總計493萬餘元。

楊女後來才發現張男根本不是醫生，所有的借款理由都是編造的，氣得到警局提告，全案依詐欺取財罪起訴。

一審時，張男承認犯罪，但詐騙所得辯稱都已花用殆盡，僅償還楊女7萬元，楊女不願意和解，全案依法判刑3年6月，張男上訴二審後，仍未賠償楊女損失，駁回張男上訴，仍維持一審原判。