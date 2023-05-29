行政院打詐辦公室31日揭牌 陳建仁：警署和調查局有北中南打詐工作站

行政院長陳建仁今天上午出席「112年新世代打擊詐欺策略行動綱領研討會」，致詞表示，政府推動打詐五法三讀已經通過四個法案，近日將通過第五個法案，也提到，31日行政院打詐辦公室將揭牌運作，而警政署和調查局，也分別成立北中南打詐工作站和防治中心，共同強化科技偵蒐設備、量能。

陳建仁說，防詐騙需要全民來努力，而防詐跟防疫的工作一樣，一定要打預防針，讓民眾了解詐騙的無所不在，該怎麼樣辨識詐騙、遏止詐騙？像27日台大邀請晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人兼執行長黃仁勳演講，結果隔天就有投資詐騙廣告在網上刊登，相關單位獲悉，立刻要求平台下架，「這很重要，識詐馬上發現，馬上處理」。

陳建仁說，要有效的控制詐騙，就像是染疫要做快篩，很感謝金融機構、超商的同仁幫忙阻詐，若不幸民眾已經匯款，則可以請金融把轉帳延遲一天，讓轉帳無法成功。

陳建仁指出，政府去年7月開始推動新世代打擊詐欺策略行動綱領，去年有效減少民眾損失68億，在扣押不法所得、阻斷金流方面都有顯著成長，但還要持續加強，「今天舉辦研討會，就是及時不過的措施，大家共同交流經驗」。

陳建仁表示，政府推新世代打擊詐欺策略行動綱領還沒滿一年，但發現打詐是全世界的事情，因此推出1.5版，「減少接觸、減少誤信、減少損害」，以三減方式有效遏止。

陳建仁說，打詐五法現在三讀已經通過四個法案，最近國會將再通過第五個法案，將嚴懲深偽詐騙、私行拘禁、人口販賣，把不好的詐騙行為加以懲罰、加重罰則，針對金流和資訊流溯源管理，也期許網路平台業者落實管理責任。

陳建仁說，一旦發現詐騙廣告，就會馬上下架，讓民眾的損失減到最少，很感謝立院通過相關法令，像是避免冒用名人引誘廣告、設置個資保護獨立機關、提高個資外洩的罰則，從嚴懲詐。

陳建仁說，有很好的法治面還不夠，還要有很好的組織面，感謝台高檢署成立查緝詐欺及資通犯罪督導中心，專責打擊電信網路犯罪，而31日行政院打詐辦公室也將揭牌運作，警政署和調查局將分別成立北中南打詐工作站和防治中心，共同強化科技偵蒐設備，增加量能。

陳建仁還說，技術面也要努力，像是來源端如何控制？新增國際詐騙來話+886的過濾、惡意簡訊等，而各銀行看客戶的性質和風險程度，可以把約定轉帳次一天生效，改為次兩天生效，以強化約定轉帳防詐措施。