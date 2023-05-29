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希望遺體處理快一點 廉政署抓到司機行賄殯儀館技工600元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

圖為台北市立第一殯儀館。聯合報系資料照片
圖為台北市立第一殯儀館。聯合報系資料照片
曾姓接體車司機為求辦理亡者大體進館、入殮順利，被控行賄台北市殯葬管理處第一殯儀館林姓技工600元，犯交付賄賂罪，台北地院審理，法官判曾有期徒刑2月，褫奪公權2年，緩刑2年，提供40小時義務勞務，上法治教育課2場次。可上訴。

曾姓司機受雇承攬接運亡者大體的工作，2020年4月13日晚間，他載到洪姓亡者的大體，為求辦理大體進館、防腐、縫補、淨身、著裝、化妝及入殮順遂，交付600元給林姓技工(林涉案部分另行審理)，以作為快速處理亡者大體進館的對價，廉政署獲檢舉查辦曾、林，移送檢方偵查。

檢方偵辦認為，依「台北市立殯葬設施及服務收費基準表」規定，亡者大體進館不收取任何額外費用，認定曾、林犯罪，將2人起訴。

曾審判中對行賄行為坦承不諱，與林姓前技工供述吻合，根據曾的手機翻拍照片、殯葬處勤務輪班表等證據，法官認定曾有罪。

法官認為，曾姓司機已坦承交付賄賂，有減刑適用，不過，他對公務員交付賄賂、損害公務員的形象，仍應給予刑事懲處，不能免除其刑。

判決書指出，曾為求所承辦的殯葬事宜得以順遂，對公務員交付賄賂，損害公務員廉潔性及公務機關形象，法治觀念偏差，考量他的犯後態度、審酌他的犯罪動機，且曾行賄金額僅有600元等，依法判決。

公務員 第一殯儀館 收賄

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