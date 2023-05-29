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台中男燒樹葉被制止 拿鐮刀砍環保局人員還嗆：少手還少腳

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市孫姓男子去年在私人土地燃燒樹葉、木頭，環保局陳姓、何姓稽查員前往取締時，孫男不滿，拿出鐮刀揮舞，嗆聲「看是要少手還是少腳」，孫辯稱，當時喝醉，不知道說了什麼，台中地檢署今偵結，依妨害公務罪起訴。

起訴指出，孫姓男子（45歲）曾涉公共危險案件，遭判刑7月確定，2020年4月間才執行期滿出監，孫男在去年12月4日晚間6時許，在大肚區遊園路1段87巷、89巷間私人空地上，因違規燃燒枯葉、廢棄木頭，遭市府環保局陳姓、何姓稽查員取締。

當時陳、何二人身穿著深藍色印有「台中市環保局」宇樣外衣，也有向孫男表明自己所屬機關「環保局」但孫男仍因不滿取締，不顧陳、何具有公務員身分，基於妨害公務、恐嚇等犯意，先出言恫嚇「你是要少一隻手還是要少一隻腳」。

孫男隨後轉身走至現場停放車輛旁，從後車廂拿出鐮刀揮舞，轉身以手抓住陳姓稽查員衣領企圖攻擊，陳姓稽查員嚇得趕緊逃離現場、報警處理。

孫男承認當時燒樹葉、樹木時有遭環保局人員稽查，但否認有妨害公務犯行，辯稱當時喝醉了，不確定自己說了些什麼。

台中地檢署今偵結，認定孫男涉犯恐嚇、妨害公務罪，且在有期徒刑執行完畢5年內，又犯有期徒刑以上之罪，建請院方依法加重其刑。

台中市孫姓男子在去年間不滿環保局人員稽查，涉嫌持鐮刀恐嚇公務員，台中地檢署今偵結起訴。圖／本報資料照
台中市孫姓男子在去年間不滿環保局人員稽查，涉嫌持鐮刀恐嚇公務員，台中地檢署今偵結起訴。圖／本報資料照

妨害公務 台中市 恐嚇

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