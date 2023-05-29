夜店「撿屍」性侵後稱已戒酒盼減刑 法院判決出爐
謝姓男子在夜店認識素昧平生的女子，趁對方酒醉，帶她去商旅投宿並性侵得逞，還用手機拍下被害人胸部、下體、臀部，台北地院審理認為，謝雖認罪且願意賠償，但無減刑規定適用，依乘機性交罪判謝有期徒刑3年2月。可上訴。
謝與被害人原本不相識，2022年7月15日晚間，2人各自應友人邀約前往台北市信義區「CÉ LA VI」餐酒館飲酒、玩樂、聚會。
第2天凌晨2時，被害人不勝酒力泥醉，謝搭乘計程車將她帶往旅館投宿，入住後，接續對被害人性交得逞，用手機竊錄被害人遭性交的過程，拍攝她裸露胸部、下體、臀部等隱私部位的影片，被害人提告，檢方起訴謝。
法院審理時，謝坦承不諱，謝的辯護人說，謝犯後很後悔、願意賠償金錢，且謝已參加戒酒門診選修相關課程，還捐款給社福團體，判能因此酌減刑度等。
合議庭審理認為，謝犯乘機性交罪又竊錄被害人的隱私，犯罪手段不算輕微，無法減刑，審酌他戕害被害人的身心健康、性自主決定權及隱私、自陳碩士畢業程度等，依法量刑。
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