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米克斯「未戴嘴套」咬傷柴犬主人 女飼主判賠5千
桃園市簡姓女子牽著米克斯犬前往後火車站一處公園遛狗，她未將愛犬戴上嘴套，途遇楊姓男子牽著柴犬遛狗，未料米克斯犬突然攻擊柴犬，楊男護狗攔阻過程，右手中指被米克斯犬咬傷，雙方未和解，楊男提告，桃園地院簡易判決，簡女過失傷害罪處罰5000元，可上訴。
法院調查，簡女去年7月牽著米克斯寵物犬，前往桃園區後火車站住家附近的一處公園遛狗，她未幫米克斯犬戴上嘴套，又疏於牽牢繫狗繩，途中遇上楊男牽著柴犬也在公園遛狗，米克斯犬突然扯落繫狗繩，攻擊柴犬打架，楊男情急用手阻攔2犬衝突，右手中指遭米克斯犬咬傷，憤而提告過失傷害。
法院審理，簡女遛狗未將米克斯犬戴上嘴套，亦疏於牽牢繫狗繩，造成米克斯犬玫擊楊男的柴犬，楊姓男子中指被咬撕裂傷提告過失傷害，簡女坦承犯行，但未與楊男和解、亦未賠償，法院簡易判決，考量簡女工作及經濟，判賠5000元，全案可上訴。
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