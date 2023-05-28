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台版桃園浩克最新心聲曝 前後任女友發文疑意有所指
台版桃園浩克，日前在超商失控亂砸商品，並造成2名員警受傷，引發執法過當及個人情感遭網友熱議，在昨日IG貼出許多健美比賽的照片，並貼出動態指出恐怖情人定義，並表示「拜託妳跟你們不要再傷和我的家人」、「祝福妳找到幸福」而疑似前女友的IG也貼出「你有沒有覺得很抱歉那是妳的課題」、「怎麼選擇怎麼負責」。
朱男IG內容指出，6點恐怖情人的定義，而疑似朱男的現任女友IG也PO出，與網友的對話「事情已經傳成我前男友家暴加劈腿，但問題就是，沒有」，究竟是否是前男友還是現任男友尚待釐清。並也貼出「不是只有男生會行使暴力」，等讓人感覺意有所指之內容。
朱男自大鬧超商後，已被移送桃園地檢署偵辦，並以5萬元交保，有網友發現朱男為健身教練，疑似有一名女友也是健身顧問，並互相PO出許多甜蜜交往照，而26日，又有疑似現任女友PO出背後的傷疤，看似傷勢並未復原就參與健美比賽。
浩克事件演變至今，已引申出許多議題，像是警察執法過當遭處分，引起警界一片反彈聲浪，當事人說法從剛開始道歉，轉變成昨日指責警察的作為；以及發狂的原因是否是因為謠傳複查的感情糾紛，引發疑似前後任女友頻繁PO文表達現在心情；以及朱男自己參加健身比賽又獲得高分。
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