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賭性堅強比手畫腳也要賭！ 南警查職業賭場驚見瘖啞人

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市警方今凌晨1點在永康查獲一處職業賭場，特別的是29名賭客中，竟有10人為瘖啞人，透過手機輸入或比手畫腳下注，賭起天九牌來不輸一般人，讓幹員大嘆真的是賭性堅強，全案警詢後將姚、林2嫌依刑法賭博罪嫌送辦，其餘27人依違反社會秩序維護法各裁處9000元。

警方查獲的這處職業賭場位於永康區永大路某釣蝦場後方鐵皮屋，永康警分局1個月前獲報，今晨由市警局保安大隊特殊任務編組帶頭破門攻堅衝進屋內查緝，大聲喝令屋內人員不准動，迅即控制屋內。

警方查獲包含賭場裡50歲姚姓負責人與47歲林姓清注人員及現場賭客共29人，查獲賭金4300元。

警方進一步清查身分時，其中10名賭客均為瘖啞人，10名瘖啞者平時以手機簡訊相約至賭場，姚姓主嫌用比手畫腳，搭配手機輸入文字與瘖啞賭客進行對話，警方在場查緝時誤以為賭客在比手畫腳打案號串證，經查證結果為瘖啞人士。

台南市永康警方今查獲某職業賭場，29名賭客有10人竟是瘖啞人。記者謝進盛／翻攝
台南市永康警方今查獲某職業賭場，29名賭客有10人竟是瘖啞人。記者謝進盛／翻攝
台南市永康警方今查獲某職業賭場，29名賭客有10人竟是瘖啞人。記者謝進盛／翻攝
台南市永康警方今查獲某職業賭場，29名賭客有10人竟是瘖啞人。記者謝進盛／翻攝

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