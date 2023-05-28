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國中女兒肚痛看醫生 父發現有性經驗氣炸提告獲賠20萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名年輕藝術家在去年間透過交友軟體認識一名國中少女，雙方成為男女朋友後，發生三次性關係，不過少女因肚子痛被父親帶往醫院治療，未料卻發現少女已有性行為，少女父親氣炸才知女兒已交男友，藝術家賠償20萬元，一審判刑5月，緩刑2年。

判決指出，台中市一名曾經辦過畫展的年輕藝術家，在去年5月間，透過交友軟體「探探」，認識一名就讀國中的12歲少女，雙方在同年5月至6月間，陸續在少女住家的房間內，發生三次性關係，不過後來因少女肚子痛，被父親帶往醫院急診治療，才被院方人員發現有過性行為。

少女父親氣炸報警提告，警方循線查出是20歲的男子所為，男子也承認犯行，辯稱二人是兩情相悅。

台中地院審理時，因男子已與家屬達成和解，也獲得少女、家屬原諒，並賠償20萬元，法官審酌男子沒有前科，與父親、祖父母同住，曾捐款給公益團體，認為依對未成年性交罪，判刑5月，緩刑2年，緩刑期間接受法治教育3場，緩刑期間付保護管束。

台中市一名少女因肚痛被父親帶到醫院治療，才發現少女曾與人發生性關係，少女父親氣提告。示意圖／本報資料照片
台中市一名少女因肚痛被父親帶到醫院治療，才發現少女曾與人發生性關係，少女父親氣提告。示意圖／本報資料照片

藝術家 台中市 交友軟體

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