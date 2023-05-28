快訊

尊馬、重管、敬王 侯友宜請益列車向藍支持者傳遞3訊息

做菜抗癌三寶是常見3種辛香料 營養師曝防癌飲食的重要3訣竅

瑪娃颱風逼近 宜花今晚就有感 專家：在台灣附近長達5天莫輕忽

台中和平警取締山城超速及噪音車 1個月取締135件

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

山區景點也會取締超速和噪音車，台中市和平警分局近一個月在轄區景點道路執行「靜城專案」，已取締135件超速和噪音車，昨晚又聯合環保局、監理站在中橫公路執勤，稽查經過車輛50輛，攔查引擎聲音較大的汽機車共5輛，其中舉發無照駕駛1件、噪音超標違規1件。

和平警分局自4月19日起進行為期一周宣導後啟動「靜城專案」，取締超速及噪音車，自4月26日起至5月26日已取締超速違規135件，依道路交通管理處罰條例40條規定，將處1200元以上2400元以下罰鍰；如超過規定最高時速60公里，最重可處2萬4000元罰鍰；另通報40件改裝噪音車輛上傳至噪音檢舉網，若經環保局通知檢測不合格，將依噪音管制法第26條告發，最重可處3600元罰鍰。

和平警分局於轄內東關路（台8線）、台7甲線、雪山路（中專一線）、東崎路（中47線）易出現超速、改裝噪音車擾民路段，持續規劃移動式測速照相、防制危駕等專案性勤務，並針對危險駕車、超速行駛加強取締。

和平警分局昨晚聯合環保局、監理站在台8線14.7公里，取締改裝噪音車，稽查經過車輛約50輛，攔查引擎聲音較大汽機車共5輛，其中舉發無照駕駛1件、噪音超標違規1件，現場由台中市環境保護局依法舉發，處3600元罰鍰，另將由監理站通知臨時檢驗，即時有效阻斷違規、違法行為，維護轄區安寧及用路安全。

和平警分局另已協調環保局於重要路段設置「前有聲音照相請降低音量行駛」告示牌，提醒駕駛人，減速慢行，維護偏鄉安寧；如果民眾發現改裝或噪音車輛，也可聯結監理站或環保局網頁檢舉，共同維護用路安寧與安全。

和平警分局表示，執行「靜城專案」，是為了讓居民有安全與安寧的居住環境，警方除持續規劃各項勤務加強防制作為，也請用路人秉持同理心，如違法使用未符合標準排氣管，除噪音擾寧，也跟自己荷包過不去。

台中市和平警分局啟動「靜城專案」，取締超速及噪音車，自4月26日起至5月26日已取締超速違規135件。圖／警方提供
台中市和平警分局啟動「靜城專案」，取締超速及噪音車，自4月26日起至5月26日已取締超速違規135件。圖／警方提供
台中市和平警分局啟動「靜城專案」，取締超速及噪音車，自4月26日起至5月26日已取締超速違規135件。圖／警方提供
台中市和平警分局啟動「靜城專案」，取締超速及噪音車，自4月26日起至5月26日已取締超速違規135件。圖／警方提供
台中市和平警分局啟動「靜城專案」，取締超速及噪音車，自4月26日起至5月26日已取締超速違規135件。圖／警方提供
台中市和平警分局啟動「靜城專案」，取締超速及噪音車，自4月26日起至5月26日已取締超速違規135件。圖／警方提供

噪音 監理站 台中市

延伸閱讀

台中市「靜城專案」攔檢改裝車　抓噪音車也檢驗排氣揪空汙！

才剛上摩鐵開完房間 BMW男酒駕超速撞車害死女友

女兒在高中校門口遇公車超速闖紅燈被輾斃…母走不出悲傷 冰櫃擺客廳22天

大法庭今裁定：雷射測速儀在規定範圍外 取締超速仍有效

相關新聞

獨／女討債用雞蛋「小砸」對方住處 法官這理由判無罪

王姓女子因呂姓男子欠錢多年未還，去年7月向呂嗆再不還錢就到住處噴漆，呂不為所動，王憤怒下分四次到呂住處鐵捲門前砸雞蛋，遭...

桃園平鎮區中豐路車禍 中年男子酒駕遭無照男撞上

桃園市平鎮區27日發生一起酒駕撞無照的事故，47歲劉姓男子駕駛小客車行經中豐路時，想左轉中豐路327巷，卻與對向直行騎乘...

身障者單獨認罪協商 二審撤銷發回

台中張姓男子養死廿五隻狗被依動保法起訴，因和檢察官達成認罪協商，一審判張男六月徒刑；張父上訴稱兒子智能障礙不能自由陳述，...

台南後壁養雞場違法填土 市府決撤銷容許、開罰15萬元

台南市後壁一處養雞場整地工程，地方反對並檢舉有填入不符規定的土石行為，市府聯合稽查確發現現場回填混凝土塊、磚塊及碎石等營...

土地遭違法回填土方 中市籲「三不原則」慎選承租人

台中市近期屢有黑心掮客，以從事植栽為由承租土地，或以免費提供土方協助整地方式，仲介來路不明廢棄土方回填或棄置於土地後，逃...

見同舍房獄友挨打 3室友齊揮拳主持正義挨告

台北看守所受刑人張姓、陳姓、劉姓男子三人去年撞見受刑人洪男動手毆打同房舍友陳姓男子，張男3人為替陳男出氣，聯手痛毆洪男，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦