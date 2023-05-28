台中和平警取締山城超速及噪音車 1個月取締135件

山區景點也會取締超速和噪音車，台中市和平警分局近一個月在轄區景點道路執行「靜城專案」，已取締135件超速和噪音車，昨晚又聯合環保局、監理站在中橫公路執勤，稽查經過車輛50輛，攔查引擎聲音較大的汽機車共5輛，其中舉發無照駕駛1件、噪音超標違規1件。

和平警分局自4月19日起進行為期一周宣導後啟動「靜城專案」，取締超速及噪音車，自4月26日起至5月26日已取締超速違規135件，依道路交通管理處罰條例40條規定，將處1200元以上2400元以下罰鍰；如超過規定最高時速60公里，最重可處2萬4000元罰鍰；另通報40件改裝噪音車輛上傳至噪音檢舉網，若經環保局通知檢測不合格，將依噪音管制法第26條告發，最重可處3600元罰鍰。

和平警分局於轄內東關路（台8線）、台7甲線、雪山路（中專一線）、東崎路（中47線）易出現超速、改裝噪音車擾民路段，持續規劃移動式測速照相、防制危駕等專案性勤務，並針對危險駕車、超速行駛加強取締。

和平警分局昨晚聯合環保局、監理站在台8線14.7公里，取締改裝噪音車，稽查經過車輛約50輛，攔查引擎聲音較大汽機車共5輛，其中舉發無照駕駛1件、噪音超標違規1件，現場由台中市環境保護局依法舉發，處3600元罰鍰，另將由監理站通知臨時檢驗，即時有效阻斷違規、違法行為，維護轄區安寧及用路安全。

和平警分局另已協調環保局於重要路段設置「前有聲音照相請降低音量行駛」告示牌，提醒駕駛人，減速慢行，維護偏鄉安寧；如果民眾發現改裝或噪音車輛，也可聯結監理站或環保局網頁檢舉，共同維護用路安寧與安全。