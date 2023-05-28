獨／女討債用雞蛋「小砸」對方住處 法官這理由判無罪

王姓女子因呂姓男子欠錢多年未還，去年7月向呂嗆再不還錢就到住處噴漆，呂不為所動，王憤怒下分四次到呂住處鐵捲門前砸雞蛋，遭呂報警提告恐嚇；新竹地院法官卻認為，王只是拿數顆雞蛋「小砸」對方住處，也沒破壞任何財物，將其行為視同對生命身體的恐嚇已是過度無限上綱，另外，王揚言潑漆只是傳給呂袍弟一大篇訊息中的其中一句話，呂本身也只在意財物內容，審酌諭知陳無罪。

判決書指出，王女與呂男因財產糾紛發生爭執，去年7月向呂稱打算前往其住處噴漆，但雙方仍未取得共識，王氣憤下於兩個月內分四次於凌晨到呂住處朝鐵捲門砸擲雞蛋，呂心生畏懼，向王提告恐嚇罪。

法官審理時，王女堅決否認犯行，宣稱她是因為呂男與其配偶欠錢多年未還，一時氣憤下才會丟雞蛋，她不承認這樣涉犯恐嚇罪。

法官調查，王女先前就已經數次朝呂男住處外扔雞蛋，與這次提告恐嚇的四次丟雞蛋行為都遭社會秩序維護法裁罰確定，因此，王丟雞蛋的行為是否已達到刑罰的「犯罪」程度，或是僅屬於騷擾住戶違反社維法而已，其實很難區分。

另外，法官認為，砸雞蛋或許恐造成被砸處的外觀不潔、衛生不佳，但若砸的雞蛋數量有限，非大量雞蛋狂砸，一般而言只要用清水沖洗就可清除，無任何破壞財物的風險。經查，依警方現場蒐證照片來看，王女扔的雞蛋數量很少，雙方間雖有財產糾紛，但仍屬於熟識的親戚，不屬於暴力犯罪知人，日後行為模式依常理而言仍有相當預測可能性，與暴力行為討債的地下錢莊有實質差異。

因此，即使這起案件砸蛋行為具有反覆性，社會意義仍屬於砸蛋行為，但任何將「反覆少量砸蛋行為」毫無例外等同視作「對生命、身體、自由、名譽、財產法益恐嚇」的論述，顯然已過度無限上綱，且不當擴張砸蛋行為的固有社會意義。