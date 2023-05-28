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身障者單獨認罪協商 二審撤銷發回

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中張姓男子養死廿五隻狗被依動保法起訴，因和檢察官達成認罪協商，一審判張男六月徒刑；張父上訴稱兒子智能障礙不能自由陳述，二審認為，一審法官容許檢察官和有輕度智障人單獨協商，所得結論又非最低刑度，質疑程序合法性，罕見撤銷發回。

據調查，張男（廿九歲）二○一九年起租屋養廿八隻狗，動保處多次發現環境髒亂、狗兒消瘦，有廿五隻接連餓死、病死，部分遺體還遭啃咬，依違反動保法起訴張男；公訴檢察官和張男達成認罪協商，台中地院不經言詞辯論，直接判張男六月徒刑，併科罰金廿萬元。

張男由父親擔任輔佐人上訴，表示兒子經濟弱勢且智力遲緩，領有精神障礙殘障手冊，主張兒子在協商程序中無法明確表達、不能自由陳述，以致權益受損，協商不合法。

台中高分院調查，張男偵查期間已提出身障證明，但一審法官曾問張男，「我們講的話你聽得懂嗎？」而不是問被告「是否領有身心障礙手冊」等關鍵字。

二審指出，張男一開始就提出身障手冊，證明其心智介於十二至未滿十五歲間，一審基於照顧義務，對於張男是否無法完全陳述有查明必要，不能視而不見。

當時檢察官聲請認罪協商，一審法官退席，讓張男獨自和檢察官協商，但張男有輕度智障又無輔佐人，如何能維護自身利益、和檢察官抗衡？況且張男答應的刑度不輕，易科罰金加併科罰金高達卅八萬元，是否真是出自自由意志，令人起疑。

二審認為，一審法官容許檢察官與有輕度智障人協商，又無輔佐人、辯護人協助，程序合法有疑義，判決撤銷發回台中地院。

檢察官 動保法

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