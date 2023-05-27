護理師幫肢障婦解束帶挨巴掌 法院判婦2月徒刑

有肢體障礙的黃婦去年在彰濱秀傳醫院住院治療腦瘤等疾病，因情緒激動手腳被綁上束帶，李姓護理師幫黃婦解除束帶時被打一巴掌，導致李女臉部挫傷，法院判處黃婦徒刑2個月。

根據台灣彰化地方法院日前公布的判決書，黃婦去年11月住進彰濱秀傳醫院加護病房，治療腦瘤及高血壓等疾病，婦人因情緒激動，自行拔除靜脈留置針及動脈導管，護理人員為保護黃婦安全，用束帶綁住手腳。

黃婦家人隨後抵達醫院辦理出院手續，李女於是幫黃婦解除束帶，但黃婦突然伸手打了護理師一巴掌，導致李女右臉挫傷，醫院立即向警方報案。

黃婦起先向警方供稱，她在閃身時，手曾抬起來，並沒有打到李姓護理師，後來又改口在束帶解開要起身時，左手不小心揮到護理師的臉，後來全案移審至彰化地院審理時，黃婦才坦承犯行。

地院法官認為，黃婦涉犯醫療法，以強暴方式妨害醫事人員執行醫療業務罪，而婦人因一時情緒失控，對護師師以強暴手段致傷，損害醫病關係，不過考量被告無前科，且領有中度身心障礙證明，審酌後判有期徒刑2個月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日，全案仍可上訴。