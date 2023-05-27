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中捷事故死者林淑雅公祭 王育敏：全力協助求償

中央社／ 嘉義縣27日電

台中市副市長王育敏今天代表市長盧秀燕到嘉義，出席台中捷運事故罹難者靜宜大學法律系助理教授林淑雅告別式。王育敏說，後續究責與賠償市府一定全力協助家屬。

林淑雅告別式今天上午在嘉義市立殯儀館舉行，王育敏接受媒體聯訪表示，今天代表市長參加公祭、慰問林淑雅父母；林淑雅非常優秀，發生這樣的事件，讓人非常痛心，希望林淑雅一路好走。

關於家屬求償的後續，王育敏說，盧秀燕已指示，後續的究責與賠償一定全力協助家屬。

王育敏告訴中央社記者，林淑雅與她都是嘉義人，同為民國60年生、嘉義女中畢業，她是年頭出生、林淑雅是年尾，她應該大林淑雅一屆。

盧秀燕今天雖沒有出席告別式，但昨天與5月12日都在嘉義市長黃敏惠陪同下，到嘉義祭拜林淑雅，勸慰家屬一定要好好照顧身體。

盧秀燕26日說，台中市府一定會配合運安會及檢調機關，對此事件究責到底與檢討，全力協助求償與相關事宜，助家屬度過難關。

林淑雅 嘉義 王育敏

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