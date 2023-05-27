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土地遭違法回填土方 中市籲「三不原則」慎選承租人

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中市近期屢有黑心掮客，以從事植栽為由承租土地，或以免費提供土方協助整地方式，仲介來路不明廢棄土方回填或棄置於土地後，逃逸無蹤，地主不僅收不到租金，後續龐大清除復原費用，更令地主求助無門。環保局提醒地主遵守「不輕易出租土地、不違規填土、不貪小便宜」三不原則，避免讓不法業者有機可乘。

環保局統計，111年環稽大隊查獲非法棄置案件移送件數共73件，經偵查無涉及刑責違反行政法規定者共14件，裁處金額共208萬9840元；112年1至3月移送21件，行政裁處部分，待地檢署偵查或法院判決結果，無涉及刑責者，環保局將依違反行政法規定裁處。

環保局說，任意棄置廢棄物或未經主管機關許可，提供土地、廠房供回填、放置廢棄物，最重可處5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金，事後仍需負起環境復原的責任。

環保局指出，農地如有地勢低窪、排水不良等因素，需移入土方改善耕作環境，得依「台中市申請農業用地整地審查作業要點」提出申請，由農業局會同相關機關審認；於山坡地從事農、林、漁、牧相關使用的開挖整地、傾倒及堆置土石等行為，應先擬具水土保持計畫送水利局核定，如有土地違規使用情事，將依法裁處並限期改正。另載運剩餘土石方的清除機具，應隨車持有載明剩餘土石方產生源及處理地點的證明文件，違者最重可處30萬元罰鍰。

環保局呼籲，地主應謹慎出租土地，以免遭人非法使用，閒置的土地建議設置圍牆等阻隔設施，並時常巡查，善盡土地管理義務，若有發現不明車輛進出土地，可利用環保局報案專線04-23280380或全國公害陳情專線0800-066666通報，環保局將儘速派員前往查處。

農地未經許可移入土方整地。圖／台中市環保局提供
農地未經許可移入土方整地。圖／台中市環保局提供

廢棄物 台中市 掮客

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