罕見！容許智能障礙者單獨和檢察官協商 二審認不合法

台中張姓男子養死25隻狗被依動保法起訴，因和檢察官達成認罪協商，台中地院一審判他6月，併科罰金20萬元；張父上訴稱兒子智能障礙，不能自由陳述，台中高分院二審認為，一審法官容許檢察官與1個有輕度智障人單獨協商，所得結論又非最低刑度，質疑程序合法性，罕見撤銷發回。

起訴指出，張男（29歲）2019年起在台灣大道承租4樓房子養了28隻狗卻疏於維護管理，動保處多次上門稽查都發現環境髒亂、狗兒消瘦，造成25隻陸續餓死、病死；台大動物法醫解剖發現，有6隻狗長期飢餓、營養不良嚴重消瘦，部分犬隻遺體疑死後遭其他動物啃咬。

檢方認為，張男在租屋處養狗卻讓環境髒亂不堪、遍佈排泄物，2019年起就陸續有犬隻罹病、缺水死亡，卻仍不改善更造成其他狗死後屍體遭同類啃咬，依法起訴；全案經檢察官、張男達成認罪協商，台中地院不經言詞辯論，直接依違反動保法判張6月徒刑，併科罰金20萬元。

張男由父親擔任輔佐人上訴，表示張是經濟弱勢，領有精神障礙殘障手冊，以致在協商程序中權益受損。張父說，兒子多重障礙、智力遲緩及過動症，雖念完高職資源班申請科大沒念完，主張兒子無法明確表達，不能自由陳述，認為一審協商程序不合法。

台中高分院二審查，張於偵查中就提出身障證明，一審法官、公訴檢察官應有看到，且根據2022年10月19日協商筆錄，當天僅有張1人到場，無輔佐人或辯護人。

二審勘驗錄音，發現一審法官當時問張男「那我們講的話你聽得懂嗎？」而不是問「精神障礙、身心障礙、是否領有身心障礙手冊」等關鍵字，若有問張是否有領手冊，張可能就會說「有領」，一審也就不會同意協商程序。

二審指出，張起初就提身障手冊，證明其心智年齡介於12歲至未滿15歲之間，一審基於照顧義務，對於張是否無法完全陳述有查明必要，並非可視而不見。

二審說，當時檢察官聲請認罪協商，一審法官退席，讓張1人和檢察官協商，但張輕度智障無輔佐人，以他智能能否維護自身利益、和檢察官抗衡？且張答應刑度6月、併科罰金20萬，並非輕度刑，若徒刑易科罰金加20萬元罰金，合計也要38萬元，是否真是張自由意志考慮結果令人起疑。