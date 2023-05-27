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基隆男子涉毆打擄走友人強索遮羞費 遭羈押禁見

中央社／ 基隆27日電

基隆江姓男子懷疑弟弟的妻子與蕭姓友人曖昧，5月初涉毆打擄走蕭男要求新台幣300萬元「遮羞費」，蕭男家人付逾半款項後，蕭男獲釋。警方日前逮捕江男，法院裁定羈押禁見。

基隆市警察局發布新聞稿指出，江男認為弟弟的妻子邱姓女子疑與開設禮儀公司的蕭姓友人有曖昧，5月初夥同友人前往禮儀公司涉先以棍棒毆打蕭男、毀損公司玻璃門後，再涉強行擄走蕭男帶往基隆市暖暖區毆打。

據了解，江男一度威脅蕭男支付300萬元贖金，經蕭男的家屬先籌措160多萬元交付後，蕭男才獲釋。

警方經多日追查，24日見時機成熟逮捕江男等人，依組織犯罪條例、恐嚇取財及傷害等罪嫌移送法辦。

經檢察官複訊後，向基隆地方法院聲請羈押主嫌江姓兄弟檔，法官25日裁定2人羈押禁見。

基隆 台幣 警察

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