基隆男子涉毆打擄走友人強索遮羞費 遭羈押禁見
基隆江姓男子懷疑弟弟的妻子與蕭姓友人曖昧，5月初涉毆打擄走蕭男要求新台幣300萬元「遮羞費」，蕭男家人付逾半款項後，蕭男獲釋。警方日前逮捕江男，法院裁定羈押禁見。
基隆市警察局發布新聞稿指出，江男認為弟弟的妻子邱姓女子疑與開設禮儀公司的蕭姓友人有曖昧，5月初夥同友人前往禮儀公司涉先以棍棒毆打蕭男、毀損公司玻璃門後，再涉強行擄走蕭男帶往基隆市暖暖區毆打。
據了解，江男一度威脅蕭男支付300萬元贖金，經蕭男的家屬先籌措160多萬元交付後，蕭男才獲釋。
警方經多日追查，24日見時機成熟逮捕江男等人，依組織犯罪條例、恐嚇取財及傷害等罪嫌移送法辦。
經檢察官複訊後，向基隆地方法院聲請羈押主嫌江姓兄弟檔，法官25日裁定2人羈押禁見。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言