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涉挖角台灣高科技人才 調查局掃蕩8家違法中企

中央社／ 台北27日電

調查局指出，台灣面臨中國企業涉挖角台灣高科技人才等，連日來動員上百人次同步掃蕩8家在台灣的違法中企或研發中心，維護台灣高科技產業競爭優勢，守護台灣國家安全。

法務部調查局昨天發布新聞稿指出，連年偵辦掃蕩發現，中企從偽裝僑外資迂迴來台設立分公司或辦事處等方式，轉為以個人工作室遠距連線上班；另外，中企偽裝台資名義同時在台設立2家公司，於其中1家遭偵辦後，旋即以另1家公司名義持續在台從事業務活動，以多重管道挖角台灣高科技人才。

調查局表示，近年中國除大量挹注官方資金企圖發展高科技產業外，也透過非法手段在台灣挖角相關產業鏈人才，其中不乏與台灣具高度競爭關係的中國國家高新技術企業，分別偽裝僑外資及台資在台設立辦事處及公司，以高薪挖角高科技產業工程師，甚至指示竊取原公司營業秘密帶槍投靠。

調查局指出，自今年5月22日至25日，分別動員6個外勤處站，報請台北、新北、士林、新竹地檢署指揮偵辦，總計動員112人次，執行搜索25處所，詢問49人次，同步掃蕩8家違法中企或研發中心，並朝向違反台灣地區與大陸地區人民關係條例方向偵辦。

調查局指出，這次掃蕩的8家違法中企或研發中心分別以偽僑外資、偽台資的名義，在台從事資料庫管理軟體研發、記憶體模組、數位IC設計、SSD晶片設計及研發、電機驅動芯片研發、電子產品及電子元器件研發、物聯網、5G通訊模組產品研發、半導體等高科技業務，均為台灣重要產業。

調查局表示，中企相關非法行為，嚴重影響台灣高科技產業競爭力，將持續打擊對台挖角、竊密的非法行為，以維護台灣的高科技產業競爭優勢。

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