影／婦遭投資詐騙230萬 詐團缺人取款車手竟遠從屏東來

新北市吳姓婦人掉入詐團投資詐騙圈套，日前要求再籌230萬元，引起黃婦懷疑報警求助，吳婦依警方指示，前天佯稱已籌足現款可以馬上面交，詐團卻說，臨時找不到專員，要吳婦等候通知，拖了近6小時才派員前來，警方趁蔣姓車手出面取當場逮人並查獲負責監控的尤姓男子，警詢後昨依違反洗錢防制法和詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

63歲吳姓婦人早年就在台北市中央市場從事魚市場大批發生意，後因疫情因素，市場客源斷崖式的急速縮減，礙於每月10餘萬元的房租壓力入不敷出，提早退休在家誤信詐團群組訊息投資多筆股票維持生計，想取回投資營利，卻被要求加碼230萬元才能出金而驚覺可疑，前天下午3時向板橋警分局沙崙派出所諮詢，有豐富查緝經驗的副所長戴明剛一聽就知是詐團投資詐騙手法，讓黃婦頓失所措。

黃婦便配合警方於前天下午5時許，向詐團表示已籌到230萬元，可以馬上繳款，沒想到詐團竟說，「真不巧，旗下專員都有事情外出」要黃婦靜候通知，直到前晚10時許，才告知20分鐘後，專員可到黃婦住處附近的超商取款，警方趁蔣姓男子 （30歲）出面取款時當場逮人，同時在旁邊的板橋區溪崑二街溪洲公園，逮捕在旁監控的19歲尤姓男子，現場查扣被害人現金230萬、車手開立書寫的收據、車手及把風持用的行動電話手機兩支等證物。

據了解，車手蔣男來自台中、負責把風監控的尤男更是遠從屏東北上，二人落網後坦承都是臨時接獲詐團通知，臨時搭乘高鐵到板橋犯案，得手後再與詐團以收取金額比例百分之1.5做為酬勞，警詢後昨依違反洗錢防制法和詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後均遭羈押禁見。