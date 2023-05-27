聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東男求愛不成開車撞通訊行女店員棄空屋致死 凶嫌逃死定讞服刑
屏東男子黃東明因愛慕通訊行曾姓女店員，追求不成由愛生恨，竟開車尾隨衝撞致重傷昏迷，再帶往空屋上銬，放任重傷的曾女死亡，最高法院依殺人、強制罪判無期徒刑，褫奪公權終身定讞；黃逃死後，高等法院高雄分院業已接獲通知，將羈押的黃嫌改為服刑。
判決書指出，黃東明2021年2月4日到屏東市一家通訊行辦理電話繳費等業務，認識曾女，後心生愛慕追求，因多次邀約曾被拒絕，曾為躲避黃的騷擾，請調其他門市，但黃卻窮追不捨，到服務櫃檯伸手強拉，曾表明「你嚇到我了」，因不堪其擾，同年3月26日向警局報案，黃想要和解也遭拒。
黃由愛生恨，同年4月8日晚間向朋友借車，尾隨騎機車下班的曾女，在萬丹1號橋，趁四下無人之際，從後方猛烈衝撞曾女，當時曾險些被撞下橋，因重摔落地，安全帽脫落，造成顱骨骨折、頸椎骨折、腦幹挫傷、顱內出血等，當場重傷昏迷。
黃不顧旁人阻止，開車載重傷昏迷的曾女離開現場，後棄置空屋，並用童軍繩、腳銬將曾女左腳銬在樓梯扶手，放任曾傷重死亡。
黃犯案後被逮，否認犯行，供稱自己到門市是要拿回個資，並沒有觸碰曾女身體或拉手，雖有和曾女發生車禍，但是曾騎車分心使用手機自撞水泥護欄後，再擦撞他的汽車，並無殺人犯意或行為。
法院認為黃故意開車衝撞，見曾女一息尚存，仍狠心載至空屋上銬，阻斷送醫及求生機會放任死亡，手段駭人聽聞，惡性重大，且犯後一再狡辯，延誤警方尋找被害人時間，也未對家屬表達任何歉意或彌補損害，犯後態度惡劣。
曾女家屬請求法院判黃死刑，但法院審酌黃年近60歲，若判無期徒刑，依法須執行逾25年才能假釋，足使他與社會隔離至逾80歲，縱使假釋出監，再犯危險性顯著降低，沒有剝奪生命與社會永久隔離必要，一、二審依強制、殺人等罪判無期徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言