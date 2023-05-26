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2名女司機疑陷感情糾紛 從樹林飛車追逐到北車互毆

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

柯姓女計程車司機懷疑丈夫與張姓女計程車司機有婚外情，今年柯女、張女在新北市樹林區狹路相逢，兩人對向會車時認出彼此，柯女隨即從樹林區一路追車到台北市萬華區，最後停靠在台北車站附近，兩人下車互毆，事後雙方皆提告對方傷害，最終均撤告，台北地檢署今作不起訴處分。

據了解，柯女懷疑張女與丈夫有婚外情已有段時間，2人今年在新北市樹林區路上相遇，因兩人對彼此都十分有一件，柯女一氣之下，從樹林區一路開車追逐對方的車子到台北市，張女發現柯女追車，兩人最後在台北車站周邊停車。

下車後，柯女動手打張女臉部、朝張女罵髒話，張女則用腳回踹柯女，2人疑還掏出雨傘互毆，雙雙掛彩。張女告柯女涉犯妨害名譽罪及傷害罪、柯女則告張女傷害罪，最終雙方均撤告，北檢不起訴。

2名女子疑陷感情糾紛，今年在新北市樹林區相遇，一路開車追逐到台北車站，再下車互毆。示意圖／ingimage
2名女子疑陷感情糾紛，今年在新北市樹林區相遇，一路開車追逐到台北車站，再下車互毆。示意圖／ingimage

計程車 婚外情

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