2名女司機疑陷感情糾紛 從樹林飛車追逐到北車互毆

柯姓女計程車司機懷疑丈夫與張姓女計程車司機有婚外情，今年柯女、張女在新北市樹林區狹路相逢，兩人對向會車時認出彼此，柯女隨即從樹林區一路追車到台北市萬華區，最後停靠在台北車站附近，兩人下車互毆，事後雙方皆提告對方傷害，最終均撤告，台北地檢署今作不起訴處分。

據了解，柯女懷疑張女與丈夫有婚外情已有段時間，2人今年在新北市樹林區路上相遇，因兩人對彼此都十分有一件，柯女一氣之下，從樹林區一路開車追逐對方的車子到台北市，張女發現柯女追車，兩人最後在台北車站周邊停車。