聽新聞
test
0:00 / 0:00
三星鄉長涉貪又被爆買春「吃18歲的」 子女：遭黑手一再詆毀
宜蘭三星鄉長李志鏞日前涉嫌貪汙遭收押禁見，昨日更有媒體揭露檢廉監聽譯文，指李志鏞買春、「吃18歲的」；李志鏞子女李佳耕與李欣庭今日發表聲明，表示父親蒙受不白之冤，還遭莫名黑手一再迫害詆毀，呼籲惡意黑手、影武者與盲目追隨事血者停手，請勿未審先判。
李志鏞涉嫌舉辦活動圖利特定廠商並收賄，檢方5月16日將他帶走，偵訊後聲押，17日地院裁定羈押禁見；昨日有媒體爆料，根據掌握的檢廉監聽譯文，李志鏞曾暗示張姓廠商記得投標，把張姓廠商當成小弟，呼之即來，還曾提到「現在在吃18歲的」，並相約到台北「按摩」。
李志鏞之子李佳耕今日發表聲明，稱爸爸從政多年始終如一，政績與操守有目共睹，蒙受不白之冤與巨大誤會；李佳耕與家人尊重司法，隱忍未發言，堅信時間與證據會證明清白，然而莫名的黑手一再藉各種方式迫害、詆毀，經由少數媒體及社群平台，進行追殺。
李佳耕指出，5月16日多名廉政官到家中搜索，隨後將李志鏞帶往調查站製作筆錄，但筆錄尚未完成，就看到媒體大肆報導，令人懷疑是否有人刻意帶風向？更有甚者，5月25日某家媒體再次違反偵查不公開，竟能提出檢廉監聽的通話譯文，就譯文內容進行完全錯誤的解讀，以虛構的事件汙衊李志鏞，對李家大肆撲殺。
李佳耕抨擊，若李志鏞真涉及不法，應該靜候司法偵查，為何需提前開槍，利用李在押之際抹黑名譽與人格？這是何等惡劣與違法，究竟是哪個單位、哪個人、哪種民主、哪種法治，可以如此恣意操弄？所謂偵查不公開、無罪推定，在李志鏞案是否還適用？
李佳耕呼籲，惡意的黑手、影武者與盲目追隨嗜血者停手，他們會保留法律追訴權，也希望大家莫讓黑手代替法治、抹黑變為真相、媒體取代司法，給李志鏞一個公平證明清白的機會。文末，李佳耕與姊姊李欣庭署名。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言