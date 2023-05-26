快訊

與馬英九會面請益台海關係 侯友宜：對和平繁榮永續同樣堅持

日本長野縣攻擊案釀4死 目擊者憶恐怖過程：凶嫌殺警後淡定離開

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星鄉長涉貪又被爆買春「吃18歲的」 子女：遭黑手一再詆毀

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭三星鄉長李志鏞日前涉嫌貪汙遭收押禁見，昨日更有媒體揭露檢廉監聽譯文，指李志鏞買春、「吃18歲的」；李志鏞子女李佳耕與李欣庭今日發表聲明，表示父親蒙受不白之冤，還遭莫名黑手一再迫害詆毀，呼籲惡意黑手、影武者與盲目追隨事血者停手，請勿未審先判。

李志鏞涉嫌舉辦活動圖利特定廠商並收賄，檢方5月16日將他帶走，偵訊後聲押，17日地院裁定羈押禁見；昨日有媒體爆料，根據掌握的檢廉監聽譯文，李志鏞曾暗示張姓廠商記得投標，把張姓廠商當成小弟，呼之即來，還曾提到「現在在吃18歲的」，並相約到台北「按摩」。

李志鏞之子李佳耕今日發表聲明，稱爸爸從政多年始終如一，政績與操守有目共睹，蒙受不白之冤與巨大誤會；李佳耕與家人尊重司法，隱忍未發言，堅信時間與證據會證明清白，然而莫名的黑手一再藉各種方式迫害、詆毀，經由少數媒體及社群平台，進行追殺。

李佳耕指出，5月16日多名廉政官到家中搜索，隨後將李志鏞帶往調查站製作筆錄，但筆錄尚未完成，就看到媒體大肆報導，令人懷疑是否有人刻意帶風向？更有甚者，5月25日某家媒體再次違反偵查不公開，竟能提出檢廉監聽的通話譯文，就譯文內容進行完全錯誤的解讀，以虛構的事件汙衊李志鏞，對李家大肆撲殺。

李佳耕抨擊，若李志鏞真涉及不法，應該靜候司法偵查，為何需提前開槍，利用李在押之際抹黑名譽與人格？這是何等惡劣與違法，究竟是哪個單位、哪個人、哪種民主、哪種法治，可以如此恣意操弄？所謂偵查不公開、無罪推定，在李志鏞案是否還適用？

李佳耕呼籲，惡意的黑手、影武者與盲目追隨嗜血者停手，他們會保留法律追訴權，也希望大家莫讓黑手代替法治、抹黑變為真相、媒體取代司法，給李志鏞一個公平證明清白的機會。文末，李佳耕與姊姊李欣庭署名。

宜蘭三星鄉長李志鏞涉嫌圖利特定廠商與收受回扣，遭宜蘭地院收押禁見，昨日還遭媒體爆料買春，子女今日發表聲明，勿讓黑手代替法治。本報資料照
宜蘭三星鄉長李志鏞涉嫌圖利特定廠商與收受回扣，遭宜蘭地院收押禁見，昨日還遭媒體爆料買春，子女今日發表聲明，勿讓黑手代替法治。本報資料照

司法 收賄

延伸閱讀

屏東4名高中生世界發光！拿下美國世界機器人大賽金牌

營養午餐一再出包 謝國樑：評選及供貨均納入廉政平台嚴查

營養午餐長蟲7人列詐欺被告 蔬果行呂姓負責人送檢複訊

三星鄉長涉貪案2人交保遭高院撤回 地院今仍裁定請回

相關新聞

法官遷調掀風暴！司法院秘書長下令刪文 遭抖出29年前他錄音

基隆地方法院法官李岳今年當選司法院人事審議會委員，6月1日將就任，但他將6日將召開的人審會會議資料上傳法官論壇，引發爭議...

涉林杏兒賄選案...蕭景田開庭否認行賄 曾繁川律師質疑證據能力

國民黨前中常委蕭景田涉嫌行賄買票，士林地檢署今年2月偵結起訴蕭等11人，士林地院今開準備庭，蕭否認行賄，另名被告曾繁川辯...

三星鄉長涉貪又被爆買春「吃18歲的」 子女：遭黑手一再詆毀

宜蘭三星鄉長李志鏞日前涉嫌貪汙遭收押禁見，昨日更有媒體暴露檢廉監聽譯文，指李志鏞買春、「吃18歲的」；李志鏞子女李佳耕與...

台中國中生廁所玩鬧摔斷左手 家長連帶判賠55萬

台中陳姓國中生和許姓同學在校內廁所玩耍，陳不顧對方拒絕仍抱他害許摔斷左手，急診開刀住院半年仍造成關節永久損害，連同家長對...

聯醫和平護理師遭爆上班開直播 衛生局：如涉隱私最高罰3萬

北市聯醫和平院區一名加護病房護理師遭爆，上班開直播、滑手機，另名內科病房護理師疑似也有此情形，讓醫療機構的病人隱私問題備...

營養午餐一再出包 謝國樑：評選及供貨均納入廉政平台嚴查

基隆某高中營養午餐麵包出現活蟲，檢廉昨搜索供應食材合約廠商「龍昇蔬果行」，昨晚依貪汙治罪條例等罪嫌將呂姓負責人等7人移送...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦