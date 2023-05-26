三星鄉長涉貪又被爆買春「吃18歲的」 子女：遭黑手一再詆毀

宜蘭三星鄉長李志鏞日前涉嫌貪汙遭收押禁見，昨日更有媒體揭露檢廉監聽譯文，指李志鏞買春、「吃18歲的」；李志鏞子女李佳耕與李欣庭今日發表聲明，表示父親蒙受不白之冤，還遭莫名黑手一再迫害詆毀，呼籲惡意黑手、影武者與盲目追隨事血者停手，請勿未審先判。

李志鏞涉嫌舉辦活動圖利特定廠商並收賄，檢方5月16日將他帶走，偵訊後聲押，17日地院裁定羈押禁見；昨日有媒體爆料，根據掌握的檢廉監聽譯文，李志鏞曾暗示張姓廠商記得投標，把張姓廠商當成小弟，呼之即來，還曾提到「現在在吃18歲的」，並相約到台北「按摩」。

李志鏞之子李佳耕今日發表聲明，稱爸爸從政多年始終如一，政績與操守有目共睹，蒙受不白之冤與巨大誤會；李佳耕與家人尊重司法，隱忍未發言，堅信時間與證據會證明清白，然而莫名的黑手一再藉各種方式迫害、詆毀，經由少數媒體及社群平台，進行追殺。

李佳耕指出，5月16日多名廉政官到家中搜索，隨後將李志鏞帶往調查站製作筆錄，但筆錄尚未完成，就看到媒體大肆報導，令人懷疑是否有人刻意帶風向？更有甚者，5月25日某家媒體再次違反偵查不公開，竟能提出檢廉監聽的通話譯文，就譯文內容進行完全錯誤的解讀，以虛構的事件汙衊李志鏞，對李家大肆撲殺。

李佳耕抨擊，若李志鏞真涉及不法，應該靜候司法偵查，為何需提前開槍，利用李在押之際抹黑名譽與人格？這是何等惡劣與違法，究竟是哪個單位、哪個人、哪種民主、哪種法治，可以如此恣意操弄？所謂偵查不公開、無罪推定，在李志鏞案是否還適用？