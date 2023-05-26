法官遷調掀風暴！司法院秘書長下令刪文 遭抖出29年前他錄音

基隆地方法院法官李岳今年當選司法院人事審議會委員，6月1日將就任，但他將6日將召開的人審會會議資料上傳法官論壇，引發爭議。李岳今表示因人事處通知貼文違反審議規則，他向人事處長請辭本屆人審委員，並請司法院「議處本人不當行為」。但司法院資訊處隨即奉秘書長林輝煌指示刪文與相關留言，也掀風暴。

李岳日前即質疑司法院部分廳處長將派任最高法院法官，何以人審人員還未拿到名單，部分媒體就已得知，要求人事處應提早公布遷調名單讓人審委員審查。

李岳張貼的文章，內容包括將派任基隆地院院長的陳雅玲、派任苗栗地院院長的王漢章、派任屏東地院院長的李昭彥、派任嘉義地院院長的陳弘能、派任台南地院院長的沈揚仁願景，這些院長候選人的願景大多是希望維護審判獨立、促進司法效能。

今天下午1點57分，李岳在法官論壇上表示因被告知貼文違反審議規則，他已請辭人審委員一職，並澄清5月23日下午司法院院長許宗力到基隆地院參訪時，某人事議案的當事人曾單獨與他對話，並給他一份法學文章，期間並無任何請託支持之語，且當時人事處還沒提出議程，他認不屬於關說。

但李岳一請辭、林輝煌下令刪文，法官論壇炸鍋。有法官表示個人也在遷調名單中，很願意個人遷調意願、辦案成績、票選結果等一切有關內容，都被公開，這樣才能夠讓長久以來黑箱、關說、酬庸等傳聞不斷的法官人事遷調，被攤在陽光下接受檢驗，也才能迫使有權者，慎用人事提名權，而不是把國家的職位及提名權作為謀私、拉幫結派、酬庸的工具。

這名遷調的法官表示可以請人審委員、所有法官、媒體看看被提名的名單，是否合適被提名的職務？有沒有合適的法官被做掉？

林輝煌下令刪除李岳的貼文和相關留言，引發「文字獄」之譏，署名「大家趕緊備份哦」的作者提醒大家備份，並指「個資法規定的有多麼寬泛，身為法律人又不是不知道，各法院填調動還不是把大家填的內容公開，抬出洩漏秘密真是大可不必，把願意多做事的委員擠下台有什麼好處？」

有法官貼出1994年11月18日司法院人審會的會議紀錄：

司法行政廳廳長：主席！根據人審會審議規則之規定，會議是秘密的，但會場中有人在錄音，請主席制止。 林輝煌：我上次來業務座談時，即於書面之發言稿中提到人審會審議規則所謂「出席人員，對會議情形應嚴守秘密」之規定，於司法院組織法第二十條關於人審會之組織，修正為有由法官選舉之委員後，該規定已抵觸母法。因為既係法官所選舉的代表，則其是否對選舉人盡責、實踐競選時之承諾，必須透過會議紀錄之公開，始能達到選舉人監督法官代表之目的，並得以做為法官是否繼續選舉該人為法官代表之重要參考。由此觀之，既有法官代表之委員，則會議情形應予公開，乃是當然之理；則該審議規則因與母法相抵觸，係無效之規定。我們準備了品質極佳的錄音帶及強力鹼性電池，希望能清晰錄下會議內容，並製作會議記錄給全國之法官參考。 主席：關於錄音的問題，我們很快會定期討論審議規則第七條之規定是否抵觸母法，但在未修正前，這規定畢竟還是存在，要不然請林委員今天先不要錄音好不好 ？ 林輝煌：謝謝副院長的關照，錄音還是要錄音，但我們究竟是不是要將會議內容公開然後等傳票、寫答辯狀，我們會再斟酌。」 一名法官法官表示時間是一把殺豬刀，殺的或許不只是青春歲月和再也回不去的膠原蛋白，還殺掉了很多原本看似遙不可及的理想抱負，換了位置，河蟹、鄉愿的老習慣也一併理所當然的承繼了，「是位置和權力讓人忘記理想，還是原本的理想本來就是虛假的呢？ 令人玩味，也令人感到難過。